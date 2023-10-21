ISRO висловлює занепокоєння через загрозу посадковому апарату Vikram і марсоходу Pragyan на Місяці

ISRO (Індійська організація космічних досліджень) висловила занепокоєння щодо потенційної загрози, з якою стикаються посадковий модуль Vikram і марсохід Pragyan на Місяці. За словами старшого офіцера ISRO, який побажав залишитися анонімним, поверхня Місяця постійно зазнає ударів мікрометеороїдів, що становить небезпеку для космічного корабля.

Chandrayaan 3, місія, в якій були розгорнуті посадковий модуль Vikram і марсохід Pragyan, успішно завершила свою 14-денну місію на Місяці. Однак, оскільки космічний корабель наразі перебуває в режимі сну, він вразливий до попадання цих мікрометеороїдів.

Хоча немає конкретних деталей про можливі пошкодження або несправності, які можуть статися, час покаже справжній ступінь ризику, з яким стикаються марсохід і посадковий модуль. Невідомо, чи вони зламаються чи зазнають інших проблем через ці удари мікрометеоритів.

Посадковий апарат Vikram і марсохід Pragyan зіграли вирішальну роль в амбітних зусиллях Індії з дослідження Місяця. Посадковий модуль Vikram був розроблений для доставки марсохода Pragyan на поверхню Місяця та проведення різноманітних експериментів і спостережень.

Щоб усунути загрозу від мікрометеороїдів, ISRO важливо ретельно стежити за ситуацією та розробляти стратегії для пом’якшення будь-якої потенційної шкоди. Ці стратегії можуть передбачати коригування налаштувань сплячого режиму космічного корабля та впровадження захисних заходів для захисту посадкового модуля Vikram і марсохода Pragyan від ударів мікрометеороїдів.

Це занепокоєння, висловлене ISRO, підкреслює важливість урахування всіх потенційних ризиків і проблем, які виникають під час місій з дослідження Місяця. Виявивши та усунувши ці ризики, космічні агентства можуть забезпечити успіх і довговічність своїх космічних кораблів на Місяці.

джерела:

– Офіцер ISRO (анонімно)

– Індія сьогодні