Дослідники розробили електричний метод зміни потоку електронів у квантових матеріалах

Команда дослідників із штату Пенсільванія зробила значний прорив у квантових матеріалах, розробивши новий електричний метод зміни напрямку потоку електронів. Їхній метод, який був продемонстрований на матеріалах, які демонструють квантовий аномальний ефект Холла (QAH), може мати наслідки для розробки електронних пристроїв наступного покоління та квантових комп’ютерів.

Ефект QAH є особливо багатообіцяючим, оскільки він забезпечує потік електронів уздовж країв матеріалів без будь-яких втрат енергії. Цей бездисипаційний потік, також відомий як хіральний крайовий струм, усуває зворотне розсіювання та може похвалитися квантованим опором Холла та нульовим поздовжнім опором.

У цьому дослідженні дослідники розробили ізолятор QAH зі спеціальними властивостями, які оптимізують потік електронів. Вони застосували 5-мілісекундний імпульс струму до ізолятора, спричинивши зміну внутрішнього магнетизму матеріалу та згодом змінивши напрямок потоку електронів. Ця здатність змінювати напрямок має вирішальне значення для максимізації транзиту, зберігання та пошуку інформації в квантових технологіях.

Попередній метод зміни напрямку потоку електронів покладався на зовнішні магніти, але цей підхід не був ідеальним для невеликих електронних пристроїв, таких як смартфони. Дослідники виявили зручний електронний метод, який не потребує громіздких магнітів. Збільшуючи щільність прикладеного струму та звужуючи ізоляторні пристрої QAH, вони досягли дуже високої щільності струму, ефективно перемикаючи напрямок намагніченості та напрямок транспорту електронів.

Дослідники порівнюють цю зміну від магнітного до електричного контролю в квантових матеріалах із переходом у традиційному зберіганні пам’яті від старих магнітних методів до новіших електронних методів. Вони також надали теоретичну інтерпретацію свого методу та практичні докази на підтримку своїх висновків.

Наразі команда працює над способами призупинити електрони під час їх просування, щоб ефективно вмикати та вимикати систему. Вони також досліджують методи демонстрації ефекту QAH при більш високих температурах.

Це дослідження обіцяє розробку більш досконалих електронних пристроїв і реалізацію потенціалу квантових обчислень.

Джерело: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. та ін. Електричне перемикання хіральності крайового струму в квантових аномальних ізоляторах Холла. Нац. Матер. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y