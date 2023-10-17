Новий інструмент ШІ автоматично виявляє та класифікує наднові

Новий, повністю автоматизований інструмент штучного інтелекту (AI) під назвою Bright Transient Survey Bot (BTSbot) успішно виявив, ідентифікував і класифікував свою першу наднову. Розроблений міжнародним співробітництвом під керівництвом Північно-Західного університету, BTSbot має потенціал для значного прискорення процесу аналізу та класифікації наднових завдяки виключенню помилок людини.

Нинішня практика передбачає роботу людей разом із роботизованими системами для виявлення та аналізу наднових. Команда BTSbot підрахувала, що за останні шість років люди витратили близько 2,200 годин на візуальний огляд і класифікацію кандидатів у наднові. Автоматизуючи процес, BTSbot звільняє дорогоцінний час для дослідників, щоб зосередитися на інших завданнях і прискорити темп відкриття.

Роботи та алгоритми штучного інтелекту системи BTSbot спостерігали, ідентифікували та спілкувалися з іншим телескопом, щоб підтвердити відкриття наднової, що стало важливою віхою. Наступним кроком є ​​вдосконалення моделей, що дозволить роботам виділяти конкретні підтипи зіркових вибухів. Вилучення людей з циклу дає більше часу для дослідницької групи для аналізу своїх спостережень і розробки нових гіпотез.

Щоб розробити інструмент ШІ, команда навчила алгоритм машинного навчання, використовуючи понад 1.4 мільйона історичних зображень із майже 16,000 XNUMX джерел, включаючи підтверджені наднові та інші астрономічні явища. Потім BTSbot був підданий випробуванню з нещодавно виявленим кандидатом у наднову, який він успішно ідентифікував і перевірив. Коли було визначено, що кандидат є надновою типу Ia, автоматизована система поділилася відкриттям з астрономічним співтовариством.

Цей прорив в автоматизації виявлення та класифікації наднових має потенціал для революції в галузі астрономії шляхом швидкого прискорення темпів відкриття та аналізу. Використовуючи технологію ШІ, дослідники можуть зосередитися на інтерпретації даних і розробці нових теорій про походження цих космічних вибухів.

Джерела: Північно-Західний університет

Визначення:

Наднова: Наднова — це потужний вибух, який відбувається в кінці життєвого циклу масивної зірки, що призводить до вивільнення величезної кількості енергії.

Автоматизація: використання машин або програмного забезпечення для виконання завдань без втручання людини.

Машинне навчання: підмножина штучного інтелекту, яка дозволяє системам навчатися на основі даних і покращувати свою продуктивність без явного програмування.