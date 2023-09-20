Астронавт Френк Рубіо побив рекорд найдовшої космічної подорожі американця

Астронавт Френк Рубіо, уродженець Маямі, збирається досягти важливої ​​віхи, ставши американським астронавтом, який здійснив найтривалішу космічну подорож в історії. Закінчивши програму астронавтів NASA у 2019 році, Рубіо вирушив у свою першу космічну подорож 21 вересня 2022 року. Станом на четвер він провів у космосі 371 день, перевищивши попередній рекорд Марка Ванде Хей у 355 днів. . Експедиція Рубіо була поєднанням викликів і нагород, емоційних моментів і великих професійних досягнень.

В інтерв’ю з Міжнародної космічної станції Рубіо висловив подяку за те, що представляв його офіс і команду в цій монументальній місії. Він визнав складність цієї подорожі, але також підкреслив задоволення та честь, які вона йому принесла. Спочатку Рубіо розраховував на шестимісячну місію, але через витік теплоносія в космічному кораблі, на борту якого він перебував, нормальне повернення на Землю стало неможливим. У результаті Російське космічне агентство відправило космічний корабель без екіпажу, щоб забрати Рубіо та двох космонавтів, з якими він ділить космічну станцію.

Протягом усієї місії Рубіо використовував різні механізми подолання, зокрема залишався позитивним, підтримував зв’язок із близькими вдома та покладався на підтримку своєї команди. Незважаючи на труднощі, з якими доводиться стикатися, Рубіо вважає, що як тільки ви зобов’язуєтеся виконувати місію та проходите інтенсивні два роки навчання, почуття обов’язку та відповідальності бере верх.

Перш ніж стати астронавтом, Рубіо служив підполковником в армії США та отримав цінний досвід бойового солдата та пілота. Крім того, він має ступінь доктора медицини та має сертифікат сімейного лікаря та льотного хірурга.

Очікуючи своє повернення на Землю, Рубіо визнав, що його тілу знадобиться час, щоб пристосуватися до сили тяжіння. Йому може знадобитися від двох до шести місяців, щоб він відновив нормальну рухливість і комфортно переносив вагу.

Найочікуваніші моменти після повернення Рубіо пов’язані з возз’єднанням із сім’єю, насолодою спокоєм на задньому дворі та смакуванням свіжого салату. Його дивовижна подорож слугує натхненням для майбутніх космічних мандрівників і підкреслює самовідданість і жертви, яких принесли астронавти заради розвитку науки та досліджень.

джерела:

– НАСА

- NPR