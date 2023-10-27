Нові відкриття розгадують таємницю, яка тривала десятиліття: винуватець загибелі сосен

Сосни в південноафриканській провінції Західний Кейп страждають від таємничої хвороби коренів протягом чотирьох десятиліть. Спочатку дослідники вказали пальцями на Phytophthora cinnamomi, що заражає коріння, патоген, який, як відомо, завдає шкоди незліченним видам рослин. Однак подальше дослідження показало, що справжнім винуватцем був гриб Leptographium serpens, який переносився комахами і раніше не був відомий у Південній Африці.

Незважаючи на сумніви щодо здатності L. serpens викликати хворобу, дослідники продовжували пошуки відповідей. Зберігаючи зразки уражених дерев з 1980-х років, вони сподівалися, що технологічний прогрес одного разу стане проривом. Цей день настав у 2023 році, коли технологія секвенування ДНК дозволила молекулярним мікологам ідентифікувати справжнього винуватця загибелі сосен: Rhizina undulata.

R. undulata, також відомий як «гриб кавового вогню», сумно відомий тим, що спричиняє хвороби дерев і смерть у Європі. Цікаво, що цей грибок активується під час сильної спеки, як-от вогнища, які розпалюють туристи, які варять каву в лісі. У Південній Африці R. undulata зазвичай зустрічається після лісових пожеж або під час вирубки дерев з плантацій.

Тригер, який активував R. undulata на плантаціях Західного Кейпу, залишається загадкою. Однак дослідники припускають, що піщаний і кислий ґрунт, на якому були посаджені дерева, міг зіграти певну роль. Було показано, що кислий ґрунт сприяє росту R. undulata в лабораторних умовах. Тепло, що випромінюється від кварцових порід у регіоні, також могло активізувати грибок.

Ідентифікація R. undulata як справжнього винуватця не тільки розв’язує таємницю, що тяглася десятиліттями, але й надає цінні дані для розуміння біології гриба. Ці знання можуть сприяти кращим стратегіям контролю в майбутньому, особливо на інших соснових плантаціях у Південній Африці.

Це дослідження підкреслює важливість наукового дослідження пацієнта та постійного розвитку передових методів. Це також підкреслює необхідність збереження різноманітних грибкових культур протягом тривалих періодів, оскільки вони можуть містити безцінні відомості та сприяти вивченню мікробів за межами традиційних описів видів.

Питання та відповіді:

З: Що спричинило загибель соснових дерев у провінції Західний Кейп у Південній Африці?

A: Таємнича хвороба коренів спричинила загибель сосен.

З: Що спочатку вважалося причиною хвороби?

A: Спочатку підозрювали Phytophthora cinnamomi, що заражає коріння.

З: Кого врешті-решт визнали справжнім винуватцем?

A: Гриб Rhizina undulata був ідентифікований як справжній винуватець.

З: Що викликало грибок на плантаціях Західного Кейпу?

A: Точний тригер залишається невідомим, але кислий ґрунт та/або тепло від кварцових порід є потенційними факторами.

З: Як це відкриття допоможе в майбутньому?

В: Розуміння біології Rhizina undulata може призвести до покращення стратегій контролю подібних спалахів у соснових насадженнях.