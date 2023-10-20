Вчені виявили потенційне грязьове озеро на Марсі

Вчені знайшли докази того, що, на їхню думку, колись було грязьовим озером на Марсі, що може дати цінні підказки в пошуку ознак минулого життя на планеті. Дослідження було зосереджено на Hydraotes Chaos, регіоні хаосу на Марсі, який складається з гір, кратерів і долин. Дослідники проаналізували зображення, зроблені орбітальним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, і виявили пласку область у Hydraotes Chaos, на якій видно ознаки осаду та бруду, що піднімаються з-під поверхні.

Дослідження показує, що приблизно 3.4 мільярда років тому система водоносних горизонтів у Hydraotes Chaos зламалася, що призвело до масштабних повеней, які відклали велику кількість осаду на поверхні. Цей осад, якщо його ретельно дослідити, потенційно може містити біосигнатури минулого життя на Марсі. Дослідники вважають, що осад в грязьовому озері утворився приблизно 1.1 мільярда років тому, значно після того, як підземні води на Марсі, ймовірно, зникли і планета стала негостинною.

У майбутньому вчені сподіваються продовжити дослідження стародавнього грязьового озера, щоб визначити, коли Марс міг бути придатним для життя і потенційно містити життя. Дослідницький центр Еймса NASA розробляє інструмент під назвою EXCALIBR (екстрактор для хімічного аналізу ліпідних біомаркерів у реголіті), який можна використовувати для тестування гірських порід на наявність біомаркерів, зокрема ліпідів. Існують міркування щодо використання EXCALIBR у майбутній місії NASA на Місяць або Марс, а Hydraotes Chaos є потенційним місцем посадки для цього інструменту.

Це дослідження проливає нове світло на можливість існування життя на Марсі та підкреслює важливість подальших досліджень та аналізу рельєфу Марса. Він пропонує захоплюючі перспективи для майбутніх місій, спрямованих на розкриття таємниць Марса та потенційних ознак минулого життя.

Джерело: Nature Scientific Reports