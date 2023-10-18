Зірка «Зомбі» тікає із зоряного скупчення Гіади

Захоплююче відкриття зробили астрономи, спостерігаючи за давно мертвою зіркою «зомбі», яка виходить із зоряного скупчення Гіади на дивовижній швидкості 22,000 XNUMX миль на годину. На відміну від повільних зомбі, яких зазвичай бачать у фільмах, цей білий карлик швидко рухається відносно скупчення, яке він залишив позаду. Наукове співтовариство в захваті від цієї знахідки, оскільки вона може допомогти розгадати таємниці навколо зоряного скупчення Гіади та дати розуміння максимального розміру білих карликів.

Зоряне скупчення Гіади, розташоване на відстані 153 світлових років від Землі в сузір’ї Тельця, є домівкою лише для кількох білих карликів. Це дивно, враховуючи, що близько 97% зірок у Чумацькому Шляху згодом стають білими карликами. Астрономи припустили, що відсутність білих карликів у Гіадах може бути пов’язана з викидами, спричиненими взаємодією з іншими зоряними скупченнями або масивними газовими хмарами, що рухаються між скупченнями.

Щоб дослідити цю теорію, дослідники з Університету Британської Колумбії проаналізували дані космічного корабля Gaia і виявили трьох білих карликів зі швидкостями, що вказують на те, що вони могли бути викинуті з Гіад. Один із цих білих карликів був особливо інтригуючим, оскільки він був у 1.3 рази масивніший за Сонце, що вказує на те, що він походить із скупчення Гіад.

Це відкриття дає цінну інформацію про формування білих карликів та їхній максимальний розмір. Як правило, білі карлики мають масу, яка приблизно в 0.6 раза перевищує масу Сонця. Однак цей білий карлик-втікач набагато масивніший і може допомогти астрономам визначити межу між білими карликами та іншими типами залишків зірок.

Білі карлики утворюються, коли у зірок закінчується водневе паливо, а їх ядра руйнуються під дією сили тяжіння. Зовнішні шари розширюються, створюючи роздуту зірку, яка згодом утворює планетарну туманність. Ядро зірки стає білим карликом, якому запобігає подальший колапс завдяки тиску виродження електронів. Білі карлики зазвичай наближаються або перевищують межу Чандрасекара, витягуючи матеріал із зірки-компаньйона, викликаючи вибухові термоядерні реакції на їх поверхні.

Однак цей білий карлик, що втік з Гіад, виглядає як продукт однієї зірки, що робить його унікальним відкриттям і еталоном для розуміння формування білого карлика. Близькість скупчення Гіади до Сонця дозволяє детально вивчати старих білих карликів, проливаючи світло на це інтригуюче астрономічне явище.

джерела:

– Дослідницька стаття Університету Британської Колумбії

– Аналіз даних космічного корабля Gaia

Джерело зображення: NASA / JPL-Caltech