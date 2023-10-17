Нова система ШІ може виявляти та класифікувати наднові

Нова система штучного інтелекту, відома як Bright Transient Survey Bot (BTSbot), була розроблена дослідниками Північно-Західного університету та інших установ. Ця система штучного інтелекту здатна автономно виявляти та класифікувати наднові, одне з найдивовижніших астрономічних явищ.

Традиційно пошук наднових було трудомістким завданням, яке включає в себе ручний пошук у величезних базах даних. За останні шість років люди витратили понад 2,000 годин на перевірку даних, зібраних спеціалізованими мисливцями за надновими. Цей трудомісткий процес можна використати більш продуктивно.

BTSbot призначений для сканування масивних баз даних і визначення яскравих точок світла, які представляють наднові. Він здатний аналізувати дані, зібрані Zwicky Transient Facility (ZTF) та іншими мисливцями за надновими в режимі реального часу.

Коли BTSbot виявляє потенційну наднову, він намагається підтвердити її існування та збирає додаткові дані за допомогою автоматизованих програм, таких як роботизований телескоп SED Machine в обсерваторії Паломар. Потім зібрані дані передаються в іншу програму під назвою SNIascore, яка спеціалізується на визначенні типу наднової на основі спектрального аналізу.

Співпраця між BTSbot, SED Machine і SNIascore привела до успішного визначення того, що наднова, відома як SN2023tyk, була надновою типу Ia. Цей тип виникає, коли бінарний партнер повністю вибухає. Дослідники були задоволені точністю та швидкістю роботи BTSbot.

Незважаючи на те, що автоматизована астрономія з підтримкою штучного інтелекту ще зародилася, потенційний вплив є багатообіцяючим. Можливість заощадити значну кількість часу для студентів і викладачів, які беруть участь у дослідженні наднових, є гідною метою. У міру того як BTSbot стає все більш інтегрованим в астрономічну спільноту, є великі очікування щодо відкриттів, які він може відкрити завдяки збільшенню введення даних.

джерела:

– Північно-Західний університет

– УТ

– УТ