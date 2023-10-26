Інноваційний прорив: програмоване волокно відкриває нові можливості в текстилі

Новаторська розробка команди з MIT, FibeRobo, представила програмоване волокно, яке може зробити революцію в текстильній промисловості. Це волокно, яке називається волокном з рідкокристалічного еластомеру з термічною активацією (LCE), має потенціал для безшумної та чутливої ​​взаємодії з інтерфейсами, що змінюють форму, вбудованими в текстиль.

На відміну від попередніх волокон, що змінюють форму, FibeRobo не вимагає вбудованих датчиків або складних компонентів. Натомість він стискається у відповідь на підвищення температури та самозворотно змінюється, коли температура знижується. Ця унікальна функція може бути досягнута шляхом з’єднання волокна з провідною ниткою, що дозволяє цифрово контролювати форму текстилю за допомогою застосування електричного струму.

Розробка FibeRobo спрямована на усунення обмежень поточних волокон зі зміною форми, які в основному обмежувалися експериментальними налаштуваннями. Наприклад, наявні волокна можуть перестати функціонувати лише після кількох дій, мати обмежену здатність скорочуватися та не мати здатності до самозвороту. Інші альтернативи, такі як пристрої з пневматичним приводом, вимагають використання повітряних компресорів.

Дослідники Массачусетського технологічного інституту використовували рідкокристалічний еластомер, який складається з молекул, які течуть, як рідини, але складаються в періодичні кристали. Об’єднавши ці кристалічні структури в еластичну мережу, вони змогли створити волокно, яке стискається при нагріванні та розтягується до початкової довжини при охолодженні.

Важливо те, що дослідники змогли точно контролювати характеристики волокна, такі як товщина та температура, при якій воно спрацьовує, за допомогою ретельно розробленої комбінації хімічних речовин. Цей революційний метод підготовки дозволяє виробляти волокно LCE, придатне для носіння тканин і безпечне для шкіри людини, що було неможливо з попередніми волокнами LCE.

Щоб подолати труднощі виготовлення, команда розробила машину, використовуючи 3D-друковані та лазерно вирізані деталі разом із основною електронікою. Процес передбачає нагрівання полімеру LCE, його екструдування через сопло, затвердіння за допомогою УФ-променів, покриття маслом і, нарешті, використання порошку для полегшення його інтеграції в обладнання для виробництва текстилю. Примітно, що весь цей процес займає лише один день і дає приблизно один кілометр придатного для використання волокна.

FibeRobo не тільки демонструє потенціал для широкого застосування в текстильній промисловості, але також пропонує переваги з точки зору доступності. Волокно можна виробляти всього за 20 центів за метр, що робить його приблизно в 60 разів дешевшим, ніж комерційно доступні волокна, що змінюють форму.

Ця новаторська технологія вже продемонструвала свій потенціал у створенні компресійної куртки для собаки на прізвисько Професор. Отримавши сигнал Bluetooth від смартфона, куртка здатна «обійняти» собаку, забезпечуючи комфорт і полегшуючи тривогу розлуки.

Наслідки FibeRobo виходять за межі текстилю, і дослідники передбачають його використання в різних інших сферах, від робототехніки до охорони здоров’я. Завдяки своїй безшумній та чуйній природі це програмоване волокно відкриває нове царство можливостей, змінюючи спосіб нашої взаємодії з повсякденними предметами.

Питання та відповіді:

З: Що таке FibeRobo?

Відповідь: FibeRobo — це програмоване волокно, розроблене міждисциплінарною командою Массачусетського технологічного інституту, яке стискається у відповідь на підвищення температури та самозвертається, коли температура знижується.

З: Чим FibeRobo відрізняється від попередніх волокон, що змінюють форму?

A: FibeRobo не вимагає вбудованих датчиків або складних компонентів. Його можна електрично активувати за допомогою провідної нитки, що забезпечує цифрове керування формою текстилю.

З: Які переваги FibeRobo перед існуючими альтернативами?

A: FibeRobo усуває обмеження поточних волокон, що змінюють форму, пропонуючи значні можливості скорочення, самооборотність і тиху роботу. Він також є більш доступним, коштує лише 20 центів за метр.

З: Які потенційні застосування FibeRobo?

A: FibeRobo впливає на текстиль, робототехніку, охорону здоров’я тощо. Його можна використовувати для створення інтерактивних та адаптивних об’єктів, покращуючи роботу користувачів у різних сферах.