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Церера: розгадка таємниці її органічних хімікатів

ByРоберт Ендрю

Жовтень 18, 2023
Церера: розгадка таємниці її органічних хімікатів

Церера, найбільше тіло в головному поясі астероїдів, продовжує дивувати вчених своїми інтригуючими особливостями та складними органічними хімічними речовинами. Місія NASA Dawn, яка вивчала Цереру та її меншу аналогію Весту, зробила чудові відкриття, які натякають на походження карликової планети та її потенційну придатність для життя.

На відміну від Вести, Церера демонструє кріовулканічну активність, що свідчить про наявність води та гідратованих мінералів. Місія також виявила на Церері складну органіку, що складається з атомів водню та вуглецю, що підвищує ймовірність існування умов для підтримки життя в крижаному світі.

Останні дослідження, представлені на зустрічі GSA Connects 2023 Геологічного товариства Америки, зосереджені на походженні органічних хімікатів Церери. Є дві конкуруючі теорії: хімічні речовини або утворилися на місці, або були доставлені/модифіковані внаслідок ударів. Розуміння справжнього походження цієї органіки може дати уявлення про історію Церери та її потенційну придатність для життя.

Щоб дослідити це, планетолог Терік Дейлі та його колеги провели експерименти з ударами, використовуючи вертикальний стрільбищ NASA Ames, щоб імітувати умови на Церері. Вони виявили, що органічні речовини поширені ширше, ніж спочатку повідомлялося, і що вони, здається, стійкі до впливу умов, подібних до Церери.

У дослідженні також використовувалися дані з камери Dawn і спектрометра зображення, поєднуючи їх, щоб краще зрозуміти органічні хімічні речовини Церери. Екстраполюючи інформацію про склад зі спектрометра на вищу просторову роздільну здатність камери, дослідники змогли нанести на карту потенційно багаті органікою області на Церері, що показало кореляцію з більш старими ударними одиницями та іншими мінералами, що вказують на воду.

Хоча точне походження органічних речовин Церери залишається невизначеним, ці знахідки є переконливими доказами того, що вони утворилися на самій Церері. Визначення джерела цих органічних хімічних речовин може ще більше розкрити таємниці, що оточують історію Церери та її потенціал як населеного світу.

джерела:

– Оригінальна стаття Евана Гофа, Universe Today.

By Роберт Ендрю

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