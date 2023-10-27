Нове дослідження виявило прискорену втрату льоду в Східній Антарктиді

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показало, що льодовики у Східній Антарктиді можуть зазнати більш швидкої втрати льоду в майбутньому, ніж вважалося раніше. Ця тривожна петля зворотного зв’язку виникає, коли тала вода льодовика викликає подальшу втрату льоду та сприяє підвищенню рівня моря, оскільки планета продовжує нагріватися.

Вчені повідомили, що швидкого танення шельфового льодовика Західної Антарктиди тепер не уникнути через глобальне потепління, спричинене діяльністю людини. У поєднанні з іншими недавніми дослідженнями ці висновки малюють жахливу картину швидкого танення південного континенту, що створює значні ризики зміни рівня моря в усьому світі.

Дослідження було зосереджено на льодовиках Денман і Скотт у Східній Антарктиді, які містять достатньо льоду, щоб спровокувати підвищення рівня моря приблизно на п’ять футів. Попередні дослідження показали, що коли льодовики тануть, вода тече під ними в море, таким чином прискорюючи танення льодовиків і втрату льоду. Нове дослідження включило цей цикл зворотного зв’язку в моделювання, щоб оцінити його вплив на танення Антарктики та підвищення рівня моря.

Відповідно до висновків, якщо світ продовжуватиме спалювати викопне паливо, що нагріває планету, з прискореною швидкістю, льодовики можуть подолати критичний поріг майже на 25 років раніше, ніж очікувалося, головним чином через скидання талої води. У цьому сценарії врахування циклу зворотного зв’язку збільшило підвищення рівня моря від льодовиків Денмана та Скотта майже на 16% до кінця 2300 року.

Важливо відзначити, що поточні кліматичні моделі не враховують цю додаткову втрату льоду, спричинену скиданням талої води. Включення цього явища в майбутні моделі є необхідним для отримання більш точного розуміння глобального підвищення рівня моря.

Провідний автор Тайлер Пелле наголошує на важливості моніторингу Східної Антарктиди, оскільки вона стає більш нестабільною, створюючи вищий ризик підвищення рівня моря для прибережних громад і низинних островів. Розуміння та усунення цих моделей втрати льоду має важливе значення для пом’якшення впливу на майбутні покоління, оскільки наші сьогоднішні дії значно впливають на клімат на наступні роки.

Дослідження спонукало експертів, таких як доцент Ян Де Рідт з Університету Нортумбрії, виступати за включення підлідного викиду в усі моделювання втрати льоду в Антарктиці. Планується подальше дослідження для аналізу глибин льодовикового покриву та океану, щоб отримати повне розуміння майбутнього регіону.

джерело: CNN

Питання і відповіді

1. Як льодовики сприяють підвищенню рівня моря?

Льодовики сприяють підвищенню рівня моря, коли вони тануть, і вода, що утворюється, тече в океан.

2. Що таке зворотний зв'язок?

Цикл зворотного зв’язку відноситься до процесу, в якому вихід системи додатково впливає на її вхід, створюючи самопідтримуваний шаблон.

3. Чи враховують поточні кліматичні моделі втрату льоду, спричинену скиданням талої води?

Ні, поточні кліматичні моделі не враховують додаткові втрати льоду, спричинені скиданням талої води. Це явище необхідно включити в майбутні моделі, щоб краще прогнозувати глобальне підвищення рівня моря.

4. Які потенційні наслідки прискореної втрати льоду в Східній Антарктиді?

Прискорена втрата льоду в Східній Антарктиді створює підвищений ризик підвищення рівня моря для прибережних громад і низинних островів, що потенційно може призвести до руйнівних наслідків для життя людей та інфраструктури.

5. Як ми можемо вирішити наслідки танення льодовиків?

Подолання наслідків танення льодовиків вимагає скорочення викидів парникових газів, переходу на відновлювані джерела енергії та впровадження заходів для адаптації до підвищення рівня моря у вразливих районах.