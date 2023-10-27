Проект LZ у Південній Дакоті виходить вперед у глобальній гонці темної матерії

У гонитві за виявленням темної матерії проект LUX-ZEPLIN (LZ) у Південній Дакоті став лідером. Розташований майже за милю нижче поверхні в підземному дослідницькому центрі Санфорд (SURF) у Ліді, Південна Дакота, LZ є передовим експериментом з темною матерією, який фінансується Управлінням науки Міністерства енергетики США (DOE).

Недавні результати перших 60 днів пошуку показали, що LZ випереджає інші експерименти в усьому світі, в тому числі в Канаді, Кореї, Китаї та Європі. Представник проекту, доктор Чамкаур Гаг, порівнює LZ з гоночним автомобілем, який був ретельно побудований і зараз побиває рекорд швидкості на землі. Це досягнення означає вхід на незвідану територію відкриттів для проекту.

Темна матерія, невловима речовина, яка, як вважають, становить значну частину Всесвіту, давно бентежить вчених. Він не взаємодіє зі світлом, що робить пряме виявлення неймовірно складним. Метою експерименту LZ є виявлення неймовірно рідкісних взаємодій між частинками темної матерії та звичайною матерією за допомогою великого резервуару рідкого ксенону, оточеного чутливими детекторами.

Перевага LZ полягає в його покращеній чутливості та більшій ксеноновій мішені порівняно з попередніми експериментами. Його розташування глибоко під землею мінімізує перешкоди від космічних променів, що дозволяє проводити точніші вимірювання. Поки що успіх проекту ставить його в авангард глобальної гонки за розкриття таємниць темної матерії.

Питання та відповіді:

З: Що таке темна матерія?

Відповідь: Темна матерія — це гіпотетична форма матерії, яка, як вважають, становить приблизно 85% загальної маси Всесвіту. Він не взаємодіє зі світлом і спостерігався лише опосередковано через його гравітаційний вплив на видиму речовину.

З: Як працює експеримент LZ?

A: Експеримент LZ використовує великий резервуар рідкого ксенону як мішень для виявлення взаємодії між частинками темної матерії та звичайною матерією. Коли частинка темної матерії стикається з атомом ксенону, вона створює невеликий спалах світла та випускає електрони, які потім виявляються чутливими інструментами, що оточують резервуар.

З: Чому LZ знаходиться під землею?

Відповідь: LZ знаходиться глибоко під землею, щоб захистити експеримент від космічних променів, які можуть заважати виявленню частинок темної матерії. Підземне розташування забезпечує тихіше середовище для більш точних вимірювань.