Нові способи утилізації харчових залишків: екологічний підхід

Європейські вчені, працюючи разом з компаніями та кластерами, розробили революційний інструмент підтримки прийняття рішень, спрямований на виявлення та максимізацію потенціалу залишків харчових продуктів. Це інноваційне програмне забезпечення не лише враховує технічні аспекти, але також враховує економічні та стійкі фактори, революціонізуючи процес прийняття рішень у агропродовольчій промисловості.

Щороку мільйони тонн їжі викидаються у відходи, причому фрукти та овочі становлять 45% цієї втрати. Як правило, ці залишки потрапляють на звалища або перепрофільовуються як корм для тварин. Однак багато хто не усвідомлює, що ці побічні продукти містять цінні промислові сполуки, які можна витягнути та використати краще.

У рамках європейського дослідницького проекту Model2Bio вчені, компанії та кластери об’єдналися, щоб розробити прототип інструменту підтримки прийняття рішень. Використовуючи найсучасніші математичні моделі, цей інструмент може відповісти на три найважливіші питання: що можна отримати із відходів, як це можна отримати найбільш економно та які екологічні та соціальні наслідки запропонованих шляхів переробки?

Озброївшись цією інформацією, інструмент може надати рекомендації щодо найбільш стійких і економічно ефективних варіантів відновлення матеріалів, хімікатів або енергії із залишків харчових продуктів. Це відкриває світ можливостей для агропродовольчих компаній, компаній з утилізації відходів і біопромисловості.

Тамара Фернандес Аревало, дослідник некомерційного технологічного центру Ceit в Іспанії та координатор проекту Model2Bio, підкреслює важливість інструменту: «Компанії часто не мають знань про те, як управляти своїми залишками, окрім використання їх як корм для тварин. Ми хочемо продемонструвати різноманітні способи, за допомогою яких ці відходи можуть бути валоризовані, наприклад, генерація енергії з біогазу або створення продуктів з доданою вартістю».

У міру того як глобальна тенденція зміщується в бік споживання меншої кількості продуктів тваринного походження, альтернативні варіанти для залишків сільськогосподарської продукції стають все більш необхідними. Наприклад, замість того, щоб використовувати сироватку як корм для тварин, білки можна витягувати з неї, щоб доповнити альтернативи тваринного походження. Сік, що залишився в результаті цього процесу, багатий цукром, можна ферментувати за допомогою мікроорганізмів. У присутності кисню ці мікроорганізми виробляють масла, схожі на пальмову. За відсутності кисню утворюються органічні кислоти, які можна використовувати для виробництва біопластику.

Інструмент підтримки прийняття рішень відіграє вирішальну роль у визначенні найбільш економічно життєздатного та екологічно чистого процесу. Таким чином, це дозволяє створювати продукти, виробництво та логістика яких відповідають їх ринковій вартості, обмежуючи при цьому їхній екологічний слід.

У світі, де стійкість має першочергове значення, розробка цього інструменту підтримки прийняття рішень знаменує собою значний крок вперед у зменшенні харчових відходів і створенні економіки більш замкнутого циклу.

Питання і відповіді

Для чого призначений інструмент підтримки прийняття рішень, розроблений європейськими вченими?

Інструмент підтримки прийняття рішень спрямований на виявлення та максимізацію потенціалу харчових залишків, враховуючи технічні, економічні та екологічні фактори. Він містить рекомендації щодо того, як відновити матеріали, хімічні речовини чи енергію з цих відходів найбільш економічно ефективним і екологічно чистим способом.

Чому важливо знайти інноваційні способи утилізації харчових залишків?

Пошук інноваційних способів утилізації харчових залишків має вирішальне значення, оскільки це зменшує відходи та максимізує цінність цих побічних продуктів. Замість того, щоб викидати або використовувати як корм для тварин, ці залишки можна перетворити на цінні промислові сполуки, сприяючи більш стійкій економіці циклічного циклу.

Які приклади альтернативного використання залишків сільськогосподарської продукції?

Одним із прикладів альтернативного використання залишків сільськогосподарської продукції є вилучення білків із сироватки для доповнення до альтернатив тваринного походження. Сік, що залишився в результаті цього процесу, можна ферментувати за допомогою мікроорганізмів, у результаті чого у присутності кисню утворюється олія, схожа на пальмову. За відсутності кисню утворюються органічні кислоти, які, серед іншого, можуть бути використані для виробництва біопластику.

Як інструмент підтримки прийняття рішень приносить користь компаніям у агропродовольчій промисловості?

Інструмент підтримки прийняття рішень надає агропродовольчим компаніям цінну інформацію про те, як ефективніше управляти своїми залишками. У ньому представлені альтернативні способи валоризації цих відходів, такі як генерація енергії з біогазу або виробництво продуктів з доданою вартістю. Застосовуючи ці екологічні практики, компанії можуть зменшити кількість відходів, збільшити свій екологічний слід і потенційно відкрити нові джерела доходу.