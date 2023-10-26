Астероїд «Kamo'oalewa» дає підказки про походження Місяця

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Communications Earth & Environment, виявило нові докази інтригуючого зв’язку між навколоземним астероїдом і нашим Місяцем. Цей астероїд, відомий як Kamo'oalewa, щороку в квітні обертається на відстані 9 мільйонів миль від Землі з моменту свого відкриття в 2016 році. Однак лише в 2021 році вчені виявили його дивовижну схожість за складом з Місяцем.

Провідний автор Рену Малхотра, планетолог з Університету Арізони, пояснює, що цей новий аналіз передбачає, що Місяць є ймовірним джерелом Kamo'oalewa, що в перекладі з гавайської означає «осцилюючий фрагмент». Своєрідні орбітальні властивості астероїда спонукали до подальших досліджень. По-перше, здається, що Kamo'oalewa обертається навколо Землі, незважаючи на те, що його справжнім партнером є Сонце. По-друге, на відміну від багатьох навколоземних об’єктів, які мають меншу тривалість життя, прогнозується, що цей астероїд залишатиметься в безпосередній близькості від Землі протягом мільйонів років.

Подальше дослідження спектрів Камоалеви показало, що властивості випромінювання та поглинання світла астероїда вказують на місячну породу. Це несподіване відкриття спонукало дослідників змоделювати потенційні удари астероїдів по Місяцю, досліджуючи наступні гравітаційні сили, які могли викинути осколки Місяця на навколоземні орбіти. На свій подив, вони виявили, що частка цих уламків породи справді може опинитися на далеких орбітах навколо Сонця, а не приземлитися на Землі чи повернутися на поверхню Місяця.

Наслідки цих висновків виходять за межі простого походження Kamo'oalewa. Вони дають вченим цінну інформацію про небезпечні навколоземні астероїди та покращують наше розуміння складної динаміки між небесними тілами в нашій Сонячній системі. Рухаючись вперед, команда прагне виявити точні умови, що оточують зсув каменю на його поточну орбіту, і визначити точний час удару.

Підсумовуючи, відкриття Kamo'oalewa відкриває нові шляхи для досліджень і піднімає хвилюючі питання щодо історії Місяця та походження астероїдів у нашому космічному сусідстві.

FAQ

П: Яке значення має астероїд Камо'оалева?



Відповідь: Астероїд Kamo'oalewa є важливим, оскільки він демонструє склад, подібний до Місяця, що дає вченим підказки про походження Місяця.

З: Чому Kamo'oalewa вважається «квазісупутником» Землі?



A: Kamo'oalewa вважається квазісупутником Землі, оскільки він обертається близько до нашої планети, хоча його справжнім партнером є Сонце.

З: Які унікальні властивості Kamo'oalewa привернули увагу астрономів?



Відповідь: Астрономів привернув Камо'оалева через його незвичайну орбіту навколо Землі та передбачувану довготривалу близькість до нашої планети.

З: Як вчені визначили, що Kamo'oalewa складається з місячної породи?



Відповідь: Вчені проаналізували світло, яке випромінює та поглинає Kamo'oalewa, що вказує на його склад як місячний камінь.

З: Які наслідки ці відкриття мають для нашого розуміння навколоземних астероїдів?



Відповідь: Отримані дані дають змогу зрозуміти складну динаміку навколоземних астероїдів і покращують наше розуміння їхньої потенційної небезпеки.

З: Які наступні кроки для дослідників?



Відповідь: Наступні кроки включають дослідження умов, які призвели до поточної орбіти Камо'оалеви, і визначення точного часу зіткнення, яке призвело до викиду фрагмента Місяця.