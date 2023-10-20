Механізм білкових конденсатів у рецепторних нейронах дотику

Дотик відіграє вирішальну роль у нашому фізичному, емоційному та соціальному благополуччі. Це важливо для сенсорної інтеграції, емоційного вираження та когнітивного розвитку. Здатність сприймати дотик дозволяє нам створювати зв'язки з іншими і розуміти навколишній світ. Але як саме клітини нашого тіла відчувають і передають механічні сили?

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Nature Cell Biology дослідниками з ICFO та IRB Barcelona, ​​пролило світло на механізм, за допомогою якого білкові конденсати переходять із рідкого стану в твердий у нейронах рецепторів дотику. Білкові конденсати є біомолекулярними комплексами, які відіграють роль у різних фізіологічних і патологічних процесах.

Дослідники зосередилися на білку під назвою MEC-2, який відповідає за механіку мембрани та активність іонних каналів. Вони виявили, що MEC-2 утворює конденсати в нейронах рецепторів дотику. За допомогою методів флуоресцентної візуалізації та молекулярної мікроскопії дослідники спостерігали дві різні популяції MEC-2: рідкий пул поблизу тіла клітини, який сприяє транспортуванню, і твердоподібну зрілу популяцію в дистальних нейритах, яка підтримує механічні сили під час дотику.

Подальші експерименти виявили молекулярні механізми процесу конденсації та те, як механічні властивості конденсату змінюються з часом. Дослідники також виявили, що інший білок під назвою UNC-89 сприяє дозріванню жорсткості конденсатів MEC-2, що призводить до зміни їхньої біологічної функції.

Ці знахідки дають зрозуміти роль білкових конденсатів у механотрансдукції, коли клітини перетворюють механічні стимули в електрохімічну активність. Перехід від рідини до твердоподібного стану змінює функцію конденсатів, дозволяючи їм полегшувати інтеграцію та перетворення механічних сигналів під час механовідчуття.

Розуміння функції білкових конденсатів може мати значні наслідки для розробки інноваційної терапії та лікування. Це може допомогти у визначенні молекулярних деталей, пов’язаних із змінами жорсткості в здоров’ї та хворобах, а також надати уявлення про неврологічні розлади.

Джерело: Nature Cell Biology (URL не надано)

Визначення:

– Білкові конденсати: біомолекулярні комплекси, які утворюють рідиноподібні структури в клітинах.

– Механотрансдукція: процес, за допомогою якого клітини перетворюють механічний стимул в електрохімічну активність.

– Дозрівання жорсткості: перехід конденсатів із рідкого стану в твердоподібний стан.

– Механовідчуття: сприйняття клітинами механічних сил.