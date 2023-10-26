NIST розробляє передову надпровідну камеру з безпрецедентною роздільною здатністю

Дослідники з Національного інституту стандартів і технологій (NIST) зробили значний прорив у технології обробки зображень, створивши надпровідну камеру з дивовижною роздільною здатністю 400,000 400 пікселів. Цей дивовижний пристрій, який може похвалитися в XNUMX разів більшою кількістю пікселів, ніж будь-яка інша камера такого типу, має потенціал зробити революцію в наукових дослідженнях і біомедичних зображеннях.

Використовуючи надпровідну технологію, ці камери можуть вловлювати надзвичайно слабкі світлові сигнали, що випромінюють віддалені небесні об’єкти, або аналізувати певні ділянки людського мозку. З більшою кількістю пікселів вчені передбачають широкий спектр нових застосувань у різних наукових галузях.

Камера, розроблена NIST, складається з сітки ультратонких електричних проводів, які охолоджуються майже до абсолютного нуля. Ця низька температура дозволяє безперервно протікати струм без будь-якого опору, поки фотон не вдарить один із проводів. У цьому точному місці надпровідність порушується, що дозволяє виявити падаючий фотон. Поєднуючи розташування та інтенсивність кількох фотонів, формується детальне зображення.

Ранні ітерації надпровідних камер були обмежені лише кількома тисячами пікселів, що робило їх непрактичними для багатьох програм. Основною перешкодою для збільшення кількості пікселів була проблема підключення кожного пікселя до лінії зчитування камери, оскільки для надпровідних компонентів потрібні наднизькі робочі температури.

Щоб подолати цю перешкоду, дослідницька група NIST разом зі своїми співробітниками з Лабораторії реактивного руху NASA та Університету Колорадо в Боулдері винайшли розумне рішення. Вони інтегрували сигнали з кількох пікселів на кілька проводів зчитування кімнатної температури. Якщо датчики працюють на струмі трохи нижчому їх максимального порогу, надпровідність порушується, коли фотон потрапляє на піксель. Результуючий електричний сигнал миттєво виявляється, що дозволяє швидко зняти зображення.

У конструкції нової камери використовуються пересічні масиви надпровідних нанодротів, що нагадує гру в хрестики-нулики. Кожен піксель представляє окрему область на перетині вертикальних і горизонтальних нанодротів. Вимірюючи сигнали від цілого рядка або стовпця пікселів одночасно, дослідники значно зменшили кількість необхідних проводів для зчитування.

Цей прорив дозволив команді швидко збільшити кількість пікселів з 20,000 400,000 до вражаючих XNUMX XNUMX за лічені тижні. Розширення технології до камер із десятками чи навіть сотнями мільйонів пікселів виглядає цілком здійсненним.

У наступному році дослідники зосередяться на підвищенні чутливості камери, щоб зафіксувати майже кожен вхідний фотон. Цей прогрес дозволить камері досягти успіху в умовах слабкого освітлення, таких як зображення слабких галактик або далеких планет, внесок у квантові обчислення на основі фотонів і допомога в біомедичних дослідженнях шляхом використання ближнього інфрачервоного світла для візуалізації тканин людини.

Завдяки новаторській роботі команди NIST майбутнє надпровідних камер з високою роздільною здатністю виглядає надзвичайно багатообіцяючим.

Часті питання (FAQ)

Що таке надпровідна камера?

Надпровідна камера — це вдосконалений пристрій для обробки зображень, який використовує надпровідну технологію для виявлення надзвичайно слабких світлових сигналів. Він працює шляхом охолодження ультратонких електричних проводів майже до абсолютного нуля, що забезпечує безперервний потік струму, доки фотон не вдарить один із проводів, порушуючи надпровідність і дозволяючи виявити фотони.

Які переваги більшої кількості пікселів у надпровідній камері?

Збільшення кількості пікселів у надпровідній камері дає кілька переваг. Це дозволяє отримувати зображення з вищою роздільною здатністю, полегшуючи захоплення більш детальних і точних зображень. Крім того, більша кількість пікселів розширює можливості камери для наукових досліджень, таких як дослідження віддалених небесних об’єктів або вивчення окремих областей людського мозку.

Як команда дослідників NIST подолала проблему підключення кожного пікселя до лінії зчитування камери?

Дослідники з NIST розробили новий підхід для вирішення проблеми підключення кожного пікселя до лінії зчитування. Вони інтегрували сигнали з кількох пікселів на кілька проводів зчитування кімнатної температури, зменшивши кількість необхідних з’єднань. Якщо датчики працюють трохи нижче їх максимального порогового значення струму, можна виявити порушення, викликане попаданням фотона в піксель, що забезпечить ефективне захоплення зображення.

Які потенційні застосування цієї надпровідної камери?

Надпровідна камера високої роздільної здатності, розроблена NIST, має численні потенційні застосування. Його можна використовувати для отримання зображень тьмяних галактик або планет за межами Сонячної системи в умовах слабкого освітлення. Крім того, він має потенціал зробити внесок у квантові обчислення на основі фотонів і допомогти в біомедичних дослідженнях шляхом візуалізації тканин людини за допомогою ближнього інфрачервоного світла.