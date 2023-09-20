Рідко знайдений скелет динозавра віком 150 мільйонів років продадуть на аукціоні в Парижі

Добре збережений скелет камптозавра, якого ласкаво прозвали Баррі, буде виставлений на аукціон у Парижі наступного місяця. Виявлений у Вайомінгу, США, у 1990-х роках, динозавр був спочатку відновлений палеонтологом Баррі Джеймсом у 2000 році, звідки й пішла його назва. Нещодавно італійська лабораторія Zoic придбала скелет і провела подальші реставраційні роботи. Вимірюючи 2.10 метра у висоту та 5 метрів у довжину, Баррі є винятково цілісним екземпляром, з 90% його черепа та 80% його загального скелета.

За словами аукціоніста Hotel Drouot Александра Гікелло, завершеність Barry робить його надзвичайно рідкісною знахідкою. Зразки динозаврів на арт-ринку зустрічаються нечасто, і щороку в усьому світі відбувається лише кілька продажів. Фактично, у квітні цього року композитний скелет гігантського Тиранозавра Рекса, що складається з 293 кісток, отриманих від трьох різних Тінозаврів, був проданий за 9.4 мільйона доларів на аукціоні в Цюріху. Це демонструє значний інтерес і цінність таких скам'янілостей.

Камптозавр був великим травоїдним динозавром, який існував протягом пізнього юрського періоду до початку крейдяного періоду. Оскільки очікувана ціна Баррі на аукціоні коливається до 1.2 мільйона євро (1.98 мільйона доларів), його рідкість і виняткова збереженість сприяють його вартості. Цей розпродаж дає можливість для любителів палеонтології та колекціонерів придбати чудову частину природної історії. Скелет буде виставлений на загальний огляд перед аукціоном, що дозволить зацікавленим особам помилуватися цим дивом, якому 150 мільйонів років.

джерела:

- Reuters

– ABC News