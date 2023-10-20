Астрономи виявили найвіддаленіший швидкий радіоспалах, проливаючи світло на втрачену речовину Всесвіту

Команда астрономів зробила захоплююче відкриття – вони стверджують, що виявили найдальший швидкий радіоспалах, який коли-небудь спостерігався. Вважається, що спалах, який вперше був виявлений у червні 2022 року телескопом Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), стався з групи галактик, що зливаються. Енергія, вивільнена під час цієї космічної події, за оцінками, еквівалентна 30-річному загальному випромінюванню Сонця, зведеному до частки мілісекунди.

Використовуючи ряд антен, підключених до радіотелескопа, дослідники змогли звузити джерело радіовипромінювання. Потім вони використали дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії для пошуку галактики, з якої стався спалах. Це відкриття знаменує собою перший випадок, коли було виявлено, що сплеск такого типу є давнішим і дальнішим за будь-який раніше виявлений швидкий радіосплеск.

Швидкі радіосплески, які є короткочасними імпульсами інтенсивного радіовипромінювання, роками спантеличили астрономів. Хоча на даний момент було виявлено близько 50, вчені вважають, що є ще тисячі, які очікують свого виявлення. Крім того, дослідження показує, що ці спалахи можуть дати цінну інформацію про вимірювання маси Всесвіту.

Сучасні методи, які використовуються для оцінки маси Всесвіту, дали суперечливі результати, які кидають виклик стандартній моделі космології. Проте дослідники, які стоять за цим відкриттям, припускають, що вивчення швидких радіосплесків може допомогти заповнити відсутні частини головоломки. Зокрема, спостерігаючи за цими спалахами, вчені можуть виміряти «відсутню» речовину між галактиками та отримати більш точне розуміння маси Всесвіту.

За словами професора Райана Шеннона, одного з керівників дослідження, більше половини очікуваної нормальної матерії у Всесвіті відсутнє. Вважається, що ця матерія розташована в просторі між галактиками, але її дифузна та гаряча природа ускладнює виявлення за допомогою звичайних методів. Висновки команди збігаються з роботою покійного австралійського астронома Жана-П’єра Маккварта, який у 2020 році продемонстрував, що більш віддалені швидкі радіоспалахи виявляють дифузні гази між галактиками.

Це останнє відкриття підтверджує поширеність швидких радіосплесків у космосі та підкреслює їхнє потенційне значення для вивчення структури Всесвіту. Однак команда визнає, що нинішнє покоління телескопів може досягти своїх меж у виявленні більш віддалених спалахів. У майбутньому знадобляться більш потужні пристрої, щоб розкрити таємниці цих космічних явищ.

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