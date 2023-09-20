Спіраль Фібоначчі використовується для місячної навігації

Вчені розробили новий метод місячної навігації, використовуючи спіраль Фібоначчі для розрахунку оптимальних параметрів для GPS-подібної системи на Місяці. Інноваційний підхід допомагає модернізувати навігацію місячних транспортних засобів, пропонуючи точніші карти на основі унікальної еліпсоїдальної форми Місяця.

Камілла Сіракі, студентка геофізики з Університету Етвеша Лоранда, співпрацювала з професором Габором Тімаром, щоб застосувати методологію математика Фібоначчі для адаптації системи GPS Землі для Місяця. Їхні висновки були опубліковані в журналі Acta Geodaetica et Geophysica.

Оскільки людство готується повернутися на Місяць, увага приділяється пошуку методів місячної навігації. Цілком ймовірно, що майбутнім місячним апаратам допомагатиме система супутникової навігації, подібна до GPS на Землі. Однак поточні системи GPS не враховують форму нашої планети, а замість цього використовують еліпсоїд обертання, який найкраще відповідає геоїду.

Щоб застосувати програмне забезпечення GPS до Місяця, необхідно визначити конкретні параметри. Важливими факторами є форма еліпсоїда, яка найкраще відповідає поверхні Місяця, а також велика та мала напіввісь. Форма Місяця не є ідеально сферичною, але її можна наблизити як обертовий еліпсоїд.

У своєму дослідженні Сіракі та Тімар розрахували параметри обертового еліпсоїда, який найкраще відповідає теоретичній формі Місяця, використовуючи базу даних під назвою місячний селеноід. Вони використовували сферу Фібоначчі, щоб розташувати точки вибірки на поверхні Місяця, поступово збільшуючи кількість точок вибірки, щоб стабілізувати значення параметрів.

Спіраль Фібоначчі, метод, створений математиком Леонардо Фібоначчі, був обраний тому, що він може бути реалізований за допомогою простого коду та забезпечує точні результати. Цей метод також був застосований до Землі, реконструюючи хороше наближення еліпсоїда WGS84, який використовується GPS.

Цей новий підхід до місячної навігації є перспективним для майбутніх місій дослідження Місяця, забезпечуючи більш точне картографування на основі унікальної форми Місяця. Це значний крок у модернізації систем навігації місячних транспортних засобів і покращенні нашого розуміння поверхні Місяця.

Довідка: «Параметри місячного еліпсоїда, який найкраще підходить на основі селеноідної моделі GRAIL», Камілла Сіракі та Габор Тімар, 27 червня 2023 р., Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w