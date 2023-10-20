Астрономи виявили таємничий вибух радіохвиль 8 мільярдів років тому

Недавній звіт CNN.com показує, що астрономи зробили захоплююче відкриття – виявлення таємничого спалаху радіохвиль, якому знадобилося приголомшливі 8 мільярдів років, щоб досягти Землі. Ці швидкі радіосплески (FRB) не тільки неймовірно далекі, але й надзвичайно енергійні.

FRB – це інтенсивні спалахи радіохвиль, які тривають лише мілісекунди. Їх походження залишається здебільшого невідомим, але вважається, що вони є позагалактичними короткочасними спалахами радіохвиль. Було виявлено, що деякі FRB мають різну тривалість, причому деякі демонструють підсплески тривалістю лише мікросекунди, тоді як інші можуть зберігатися протягом кількох секунд.

Останній спостережуваний FRB, відомий як FRB 20220610A, був локалізований у складній системі головної галактики зі значенням червоного зсуву 1.016 ± 0.002. Джерело цих FRB вже давно є темою спекуляцій і теорій, причому деякі припускають, що вони можуть бути результатом зіткнення пульсарів з астероїдами в далеких зоряних системах.

Астрономи покладалися на такі радіотелескопи, як масив ASKAP у Західній Австралії, щоб відстежити та вивчити ці невловимі космічні спалахи. Масив ASKAP зіграв вирішальну роль у виявленні FRB у червні 2022 року, допомагаючи дослідникам визначити його походження. Подальші спостереження за допомогою Дуже Великого Телескопа Європейської Південної Обсерваторії показали, що галактика-джерело FRB є старшою та дальнішою за будь-яке інше раніше відкрите джерело FRB, імовірно, є частиною групи галактик, що зливається.

Дослідники з Токійського університету провели цікаві паралелі між FRB та природними явищами, такими як землетруси та сонячні спалахи. У той час як FRB демонструють значні відмінності від сонячних спалахів, вони мають помітну схожість із землетрусами. Це відкриття підтверджує теорію про те, що FRB викликані «зоряними поштовхами», що відбуваються на поверхні нейтронних зірок. Розумінню поведінки матерії високої щільності та аспектів ядерної фізики може значно допомогти подальше вивчення FRB.

Причина FRB залишається загадкою, хоча припускають, що деякі з цих спалахів можуть мати позаземне походження. Однак переважаюча теорія припускає, що принаймні деякі FRB випромінюються магнетарами, які є нейтронними зірками з надзвичайно сильними магнітними полями.

Цікаво, що відкриття FRB віком 8 мільярдів років потенційно може допомогти розгадати таємницю зниклої матерії у Всесвіті. Вчені вважають, що половина матерії, яка повинна існувати у Всесвіті сьогодні, фактично відсутня. Ця «відсутня матерія» складається з баріонів, звичайної матерії, що складається з протонів і нейтронів. Коли FRB подорожують на великі відстані, їх випромінювання розсіюється цією відсутньою речовиною. Вимірюючи відстані до кількох FRB, дослідники можуть визначити щільність Всесвіту та потенційно знайти відсутню баріонну матерію.

Джерела: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com