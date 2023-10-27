Астрономи розкривають таємниці швидких радіосплесків: картографування Всесвіту

Астрономи зробили інтригуюче відкриття, яке проливає світло на загадкове явище, відоме як швидкі радіосплески (FRB). Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Science, показує, що радіохвилям від FRB 20220610A, одного з найдальших і найенергетичніших FRB, які коли-небудь спостерігали, знадобилося дивовижні 8 мільярдів років, щоб досягти Землі.

FRB – це інтенсивні спалахи радіохвиль, які тривають лише частку мілісекунди, що ускладнює їх вивчення. Походження цих космічних спалахів довгий час залишалося загадкою з моменту виявлення першого FRB у 2007 році. Однак прогрес у технології та використання радіотелескопів дозволив вченим виявити та відстежити сотні цих FRB у величезних просторах Всесвіту.

Спалах, про який йде мова, FRB 20220610A, вивільнив кількість енергії, еквівалентну тій, яку випромінювало наше Сонце протягом приголомшливих 30 років, незважаючи на його коротку тривалість. Це відкриття дає цінну інформацію про неймовірну силу та інтенсивність цих небесних явищ.

Використовуючи комбінацію радіотелескопів Австралійського квадратного кілометра Array Pathfinder (ASKAP) і Дуже Великого Телескопа (VLT) Європейської Південної Обсерваторії в Чилі, астрономи змогли визначити точне розташування FRB і визначити його вихідну галактику. Вони виявили, що спалах стався з групи з двох або трьох галактик, що зливаються, де утворюються нові зірки. Це узгоджується з сучасними теоріями, які припускають, що FRB можуть виникнути в результаті вибухів високоенергетичних об’єктів, званих магнетарами, які є результатом вибухів зірок.

Це новаторське дослідження не тільки розкриває природу FRB, але й представляє потенційний новий метод дослідження таємничої зниклої матерії у Всесвіті. Вимірюючи речовину між галактиками, яку неможливо пояснити за допомогою звичайних методів, вчені вважають, що швидкі радіосплески можуть дати унікальне уявлення про склад і структуру космосу.

Майбутні досягнення в радіотелескопах, які зараз будуються в Південній Африці та Австралії, обіцяють виявити ще тисячі швидких радіоспалахів. Складаючи карту цих спалахів і аналізуючи їхні властивості, астрономи прагнуть розгадати таємниці Всесвіту та відповісти на глибокі питання щодо космології.

FAQ

Що таке швидкі радіосплески (FRB)?

Швидкі радіосплески – це інтенсивні сплески радіохвиль, які тривають лише частку мілісекунди. Їхнє походження досі невідоме, і вони з’являються як швидкі космічні спалахи у Всесвіті.

Де виявлено FRB 20220610A?

FRB був виявлений за допомогою радіотелескопа Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), розташованого в Західній Австралії.

Яке потенційне походження FRBs?

Сучасні теорії припускають, що швидкі радіосплески можуть походити від високоенергетичних об’єктів, званих магнетарами, у результаті вибухів зірок.

Як швидкі радіосплески можуть допомогти виявити зниклу матерію у Всесвіті?

Швидкі радіосплески мають унікальну здатність «бачити» іонізований матеріал між галактиками, надаючи вченим метод вимірювання матерії, яка залишається неврахованою за допомогою звичайних методів.

Яке значення цього відкриття?

Це революційне дослідження не тільки покращує наше розуміння швидких радіосплесків, але й дає змогу зрозуміти таємничу зниклу речовину у Всесвіті та структуру космосу в цілому.