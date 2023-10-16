НАСА спостерігає за колосальним астероїдом, який наближається до Землі

NASA уважно стежить за наближенням масивного астероїда, відомого як 1998 HH49. Завтра, 600 жовтня, цей астероїд має розміром із будівлю на висоті 17 футів і пролетить повз Землю. З найближчим наближенням приблизно на 1.17 мільйона кілометрів NASA класифікувало цей астероїд як потенційно небезпечний через його розмір.

1998 HH49, що належить до групи астероїдів Аполлона, які перетинають Землю та становлять потенційну загрозу, вперше спостерігали 28 квітня 1998 року. Він рухатиметься з відносною швидкістю 53,233 2013 кілометри на годину. Астероїди класу Аполлон привернули увагу в XNUMX році, коли Челябінський метеор, що належить до цієї групи, вибухнув над російським містом Челябінськ, спричинивши значну руйнацію та травми.

Щоб оцінити ризик зіткнення та краще зрозуміти орбіту цих навколоземних астероїдів, NASA використовує складну систему під назвою Sentry II. Збираючи точні спостереження за положенням астероїда в небі, дані передаються в Центр малих планет, який потім передає цю інформацію в Центр вивчення навколоземних об’єктів (CNEOS). CNEOS використовує ці дані, щоб встановити найімовірнішу орбіту астероїда навколо Сонця.

Sentry II використовує унікальний алгоритм для оцінки потенційних сценаріїв впливу та стратегічно вибирає випадкові точки в області невизначеності для виявлення подій з низькою ймовірністю. Це дозволяє NASA контролювати та відстежувати потенційно небезпечні астероїди та видавати сповіщення, коли це необхідно.

Оскільки сонячні бурі та астероїди продовжують становити небезпеку для нашої планети, ретельний моніторинг і передові системи НАСА надають важливу інформацію для захисту Землі від потенційних ударів.

джерела:

– NASA CNEOS

– Центр малих планет