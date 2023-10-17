Третя група астронавтів: піонери дослідження космосу

У жовтні 1963 року НАСА оголосило про відбір третьої групи астронавтів. Ці 14 осіб були обрані з 720 військових і цивільних претендентів, що зробило групу астронавтів з найвищим рівнем освіти на той час. Їхня місія полягала в польоті двомісного космічного корабля Gemini, який був розроблений для перевірки техніки програми посадки Apollo на Місяць.

На жаль, четверо членів цієї групи померли, не здійснивши свого першого польоту в космос. Проте решта 10 астронавтів здійснили загалом 18 місій у програмах Gemini та Apollo. Семеро з них побували на Місяці, а четверо навіть отримали можливість прогулятися по його поверхні. Один астронавт також здійснив довготривалу місію на борту Skylab.

Процес відбору для цієї третьої групи астронавтів був суворим. Кандидати повинні були бути громадянами США зі ступенем інженера або фізичних наук, мати досвід пілотів-випробувачів або 1,000 годин польотів на реактивних літаках, бути віком до 34 років і бути не вище шести футів. Із 720 отриманих заявок відбіркова комісія вибрала 136 кандидатів для подальшого відбору, зрештою звузивши список до 14 найкращих.

Після відбору нові астронавти пройшли інтенсивну підготовку та ознайомлення з різними аспектами космічної програми. Вони отримали технічні завдання для отримання досвіду в конкретних областях, таких як проектування космічних кораблів і системи керування. Їхня курсова робота охоплювала такі предмети, як астрономія, аеродинаміка, космічна медицина та геологія. Вони навіть пройшли тренування з виживання в різних середовищах, включаючи джунглі, пустелі та воду.

14 астронавтів були представниками різних професій: семеро з ВПС США, четверо з ВМС США, один з Корпусу морської піхоти США та двоє цивільних з військовим досвідом. Кожен астронавт зробив свій унікальний внесок у програму, як-от Едвін Е. «Базз» Олдрін, який став другою людиною, яка ступила на Місяць під час місії «Аполлон-11».

Третя група космонавтів відіграла вирішальну роль у освоєнні космосу. Вони проклали шлях для майбутніх місій і розширили наші знання про космос.

Джерела: NASA