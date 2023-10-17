За даними NASA, п'ять астероїдів мають намір пролетіти повз Землю на близькій відстані

NASA визначило п'ять астероїдів, які, як очікується, найближчим часом наблизиться до Землі. Ці астероїди з шириною від 20 футів до 1050 футів максимально наближатимуться до нашої планети.

Перший астероїд, розміром близько 20 футів в ширину, пролетить на відстані приблизно 352,000 11,000 миль від Землі. Цей порівняно невеликий астероїд буде рухатися зі швидкістю XNUMX XNUMX миль на годину.

Другий астероїд значно більший, його ширина становить близько 330 футів. Він проходитиме на відстані приблизно 0.34 астрономічних одиниць (А.О.), або приблизно 31 мільйон миль. Швидкість цього астероїда оцінюється приблизно в 21,000 XNUMX миль на годину.

Третій астероїд, розміром приблизно 525 футів у ширину, наблизиться до Землі на 0.048 астрономічних одиниць (приблизно 4.5 мільйона миль). Очікується, що його швидкість буде приблизно 4,800 миль на годину.

Четвертий астероїд є найбільшим серед групи, його ширина становить 1050 футів. Він проходитиме на відстані приблизно 0.04 астрономічних одиниць (приблизно 3.7 мільйона миль). Передбачається, що швидкість цього астероїда буде 15,000 XNUMX миль на годину.

Нарешті, п’ятий астероїд, ширина якого становить близько 65 футів, наблизиться до Землі на 0.079 астрономічних одиниць (приблизно 7.4 мільйона миль). Він рухатиметься зі швидкістю близько 10,000 XNUMX миль на годину.

Хоча ці астероїди пролітають відносно близько до Землі, причин для занепокоєння немає, оскільки жоден із них не становить загрози зіткнення. NASA регулярно спостерігає за астероїдами, щоб відстежувати їхні шляхи та оцінювати потенційні ризики, які вони можуть становити для нашої планети.

джерела:

– НАСА

– Астрономічна одиниця (AU): одиниця довжини, яка використовується в астрономії та дорівнює середній відстані між Землею та Сонцем (приблизно 93 мільйони миль або 150 мільйонів кілометрів).

– Швидкість світла: швидкість, з якою світло поширюється у вакуумі, приблизно 299,792 186,282 кілометрів на секунду або приблизно XNUMX XNUMX миль на секунду.