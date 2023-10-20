П'ять астероїдів, які пролетять повз Землю на близькій відстані: швидкість, розмір і багато іншого

Нещодавно NASA повідомило, що п’ять астероїдів максимально наблизиться до Землі та скоро пролетять повз неї. Швидкість, розмір, відстань та інші деталі цих астероїдів досить інтригуючі.

Очікується, що один із астероїдів під назвою Asteroid 2023 TK15 пролетить повз Землю сьогодні, 20 жовтня. Що робить його ще більш примітним, це те, що під час свого наближення він наблизиться до нашої планети ближче, ніж сам Місяць. Відстань між астероїдом 2023 TK15 і Землею становитиме всього 380,000 тисяч кілометрів. Цей космічний камінь рухається з приголомшливою швидкістю майже 79,022 75 кілометрів на годину і має ширину близько XNUMX футів.

Іншим астероїдом у списку є астероїд 2020 UR, який порівняно менший і має ширину всього 29 футів. Він також має пройти повз Землю 20 жовтня, і його орбіта наблизить його до поверхні нашої планети на 2.2 мільйона кілометрів. NASA заявило, що цей астероїд рухається зі швидкістю приблизно 46,490 XNUMX кілометрів на годину.

Хоча такі близькі наближення можуть звучати тривожно, важливо зазначити, що жоден із цих астероїдів не становить загрози для Землі. Вони просто пройдуть повз і продовжать подорож у космосі. Дослідження та спостереження за такими небесними об’єктами дають цінну інформацію про нашу Сонячну систему та її динаміку.

Відкриття NASA щодо цих п’яти астероїдів підкреслюють поточні зусилля з відстеження та моніторингу навколоземних об’єктів. Завдяки безперервним дослідженням і спостереженням вчені можуть покращити наше розуміння космосу та потенційно розробити стратегії захисту нашої планети від будь-яких майбутніх загроз.

Джерела: NASA