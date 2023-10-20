Стародавні надглибокі алмази проливають світло на формування суперконтиненту

Міжнародна група експертів проаналізувала стародавні надглибокі алмази з шахт у Бразилії та Західній Африці, проливаючи нове світло на формування, стабілізацію та рух суперконтинентів. Ці алмази, утворені між 650 і 450 мільйонами років тому під суперконтинентом Гондвана, дають цінну інформацію про еволюцію континентів на ранніх стадіях складного життя на Землі.

Алмази, які утворилися від мільйонів до мільярдів років тому, можуть надати інформацію про мантію Землі. Вони є одними з небагатьох мінералів, які можуть вижити та зафіксувати давні цикли створення та руйнування суперконтинентів. Аналіз цих надглибоких алмазів виявив раніше невідомі геологічні процеси та їх роль у зростанні суперконтинентів, таких як Гондвана.

Команда експертів під керівництвом доктора Сюзетт Тіммерман з Бернського університету в Швейцарії встановила дату алмазів, які утворилися глибоко під Гондваною. Вони виявили, що алмази утворилися, коли суперконтинент покривав Південний полюс між 650 і 450 мільйонами років тому. Породи, що вміщують алмази, стали плавучими під час утворення алмазів, транспортуючи субдукований матеріал мантії та алмази, ефективно сприяючи зростанню суперконтиненту знизу.

Приблизно 120 мільйонів років тому Гондвана почала розпадатися, в результаті чого утворилися сучасні океани, такі як Атлантичний. Алмази, що містять вкраплення вміщуючої породи, були винесені на поверхню Землі під час сильних вивержень вулканів близько 90 мільйонів років тому. Ці виверження відбулися на континентальних фрагментах Бразилії та Західної Африки, які колись були частиною Гондвани.

Дослідження цих надглибоких алмазів дало змогу зрозуміти формування та стабілізацію континентів, що зрештою сприяло ранній еволюції життя на Землі. Складна історія цих алмазів свідчить про те, що вони подорожували Землею вертикально та горизонтально, простежуючи формування та еволюцію суперконтиненту. Це дослідження підкреслює невід’ємну роль алмазів у розумінні зростання та руху континентів.

Експерименти та аналіз алмазних включень тривають в Університеті Вітватерсранд у Південній Африці, де розробляється нова ізотопна лабораторія та розробляються методики. Дослідження спрямоване на покращення нашого розуміння того, як континенти еволюціонують і рухаються, а також їхнього значення для розвитку та стійкості життя на Землі.

джерела:

– «Надглибокі алмази розкривають інформацію про цикл суперконтинентів, зони субдукції» – Phys.org

– «Підблітосферні алмазні епохи та цикл суперконтинентів» – Природа