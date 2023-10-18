Дослідження виявило гени неандертальців у сучасних людей

Нещодавнє генетичне дослідження, проведене Женевським університетом, надало додаткові докази схрещування між сучасними людьми та неандертальцями. Дослідження, яке проаналізувало ДНК певних сучасних популяцій людей, виявило наявність у їхніх геномах сегментів ДНК, успадкованих від неандертальців.

Приблизно 40,000 XNUMX років тому Homo sapiens з Африки вирушив у західні частини Євразії, де неандертальці вже проживали тисячі років. Саме в цей період контакту, як вважають, відбулося схрещування між двома видами.

Вивчаючи розподіл генів неандертальців у сучасній популяції людей, дослідники прагнуть краще зрозуміти спільну історію цих двох видів. Це нове дослідження проливає світло на генетичну спадщину, залишену неандертальцями в ДНК сучасної людини.

Дослідження робить внесок у триваюче дослідження еволюції людини, показуючи, що давні взаємодії між різними видами гомінідів відіграли значну роль у формуванні генетичного складу сучасної людини. Крім того, він підкреслює складність еволюції людини, підкреслюючи, що наша історія складно переплітається з історією наших еволюційних родичів.

Ці знахідки важливі, оскільки вони підкреслюють давні стосунки між Homo sapiens і неандертальцями, демонструючи, що біологічний обмін між цими двома видами був ширшим, ніж вважалося раніше. Це надає додаткові докази присутності неандертальських генів у сучасних людських популяціях за межами Африки.

Це дослідження допомагає нам зібрати заплутану головоломку еволюції людини, пропонуючи цінну інформацію про минуле наших предків. Відстежуючи генетичні сліди, залишені нашими давніми родичами, ми глибше розуміємо багатий гобелен історії нашого виду.

джерела:

– Університет Женеви: дослідження, проведене Університетом Женеви, показує розподіл генів неандертальців у сучасних людей.