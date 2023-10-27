NASA розширює межі 3D-друку з ракетною насадкою RAMFIRE

Інженери NASA у співпраці з Elementum 3D успішно випробували надруковане на 3D-принтері сопло ракетного двигуна, зроблене з алюмінію. Цей прогрес свідчить про важливу віху в постійних зусиллях НАСА щодо використання технологій адитивного виробництва для дослідження космосу.

Традиційно алюміній не використовувався широко в ракетній техніці через його низьку термостійкість, яка може призвести до розтріскування під впливом екстремальних температур вибухів ракетних двигунів. Проте в рамках ініціативи НАСА «Виробництво реактивних добавок для четвертої промислової революції» (RAMFIRE) було розроблено рішення для вирішення цієї проблеми, яке дозволило алюмінію продемонструвати свої позитивні якості.

Ключова інновація полягає в конструкції самих ракетних сопел, які мають внутрішні канали, які ефективно перенаправляють тепло та запобігають плавленню металу. Використовуючи 3D-друк лазерного порошкового спрямованого осадження енергії (LP-DED), насадку RAMFIRE можна виготовити як єдину деталь, усуваючи потребу в тисячах окремих компонентів, які були б потрібні за традиційних методів виробництва.

Пол Градл, головний дослідник ініціативи RAMFIRE в Центрі космічних польотів імені Маршалла НАСА, висловив оптимізм щодо результату та спільних зусиль із розробки та друку ракетного сопла. Він підкреслив внесок галузевих партнерств, заявивши: «Ми скоротили кроки, пов’язані з виробничим процесом, що дозволило нам виготовляти великомасштабні компоненти двигуна як одну конструкцію за лічені дні».

Успішне випробування надрукованих на 3D-принтерах сопел під час симуляції екстремального тепла та тиску відкриває нові можливості для дослідження космосу. Легкість алюмінієвого матеріалу дозволяє відправляти в космос більші корисні вантажі, революціонізуючи транспортні можливості ракет NASA.

У майбутньому NASA планує розширити застосування адитивного виробництва в інших проектах із застосуванням алюмінію, зокрема у виробництві частин супутника. Організація також прагне сприяти розширенню співпраці з іншими компаніями-виробниками добавок, зацікавленими сторонами та дослідницькими організаціями.

Ракетна насадка RAMFIRE не тільки змінює правила гри для NASA, але й прокладає шлях до розширеного дослідження орбіти Землі, Місяця, Марса та інших.

FAQ

1. Що таке RAMFIRE?

RAMFIRE означає Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution. Це ініціатива NASA, спрямована на використання технологій адитивного виробництва для дослідження космосу.

2. Чим ракетне сопло RAMFIRE відрізняється від традиційних ракетних сопел?

Ракетне сопло RAMFIRE має внутрішні канали, які перенаправляють тепло та запобігають плавленню алюмінієвого матеріалу під дією екстремальних температур. Традиційні ракетні сопла, виготовлені з алюмінію, схильні до розтріскування через їх низьку термостійкість.

3. Як виготовляється сопло RAMFIRE?

Насадка RAMFIRE виготовляється за допомогою 3D-друку лазерного порошкового спрямованого енергетичного осадження (LP-DED). Це дозволяє сконструювати насадку як єдину деталь, усуваючи необхідність збирання тисяч окремих компонентів.

4. Які переваги використання 3D-друкованої насадки RAMFIRE?

Легкий алюмінієвий матеріал, який використовується в насадці RAMFIRE, дозволяє відправляти в космос більші корисні вантажі. Це зменшення ваги забезпечує значні переваги з точки зору ефективності ракети та розширення можливостей для дослідження космосу.