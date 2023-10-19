STS-58: Проведення наукових досліджень у космосі

18 жовтня 1993 року шаттл «Колумбія» вирушив у місію STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Ця місія мала на меті покращити розуміння фізіологічної адаптації до космічного польоту за допомогою серії передових експериментів. Екіпаж STS-58 із семи осіб складався з командира Джона Е. Блаха, пілота Річарда А. Сірфосса, командира корисного вантажу доктора М. Реа Седдона, спеціалістів місії Вільяма С. МакАртура, доктора Девіда А. Вольфа, Шеннона М. Лусіда. та фахівець із корисного навантаження доктор Мартін Дж. Феттман.

Основною метою місії було вивчення серцево-судинної, легеневої, регуляторної, нейровестибулярної та кістково-м’язової систем, щоб отримати уявлення про фізіологічні реакції на космічний політ. Протягом 14 днів команда провела 14 експериментів, у восьми з яких брали участь астронавти як піддослідні, а в інших шести – лабораторні щури.

Щоб оптимізувати наукову віддачу для головних дослідників, оригінальну місію Spacelab-4, яка була переповнена, було розділено на дві місії. Ця місія STS-58, як друга частина, отримала назву SLS-2. Попередня місія SLS-1 відбулася в червні 1991 року і включала дев'ять експериментів, проведених екіпажем із семи осіб.

Космічний шаттл "Колумбія" стартував із космічного центру імені Кеннеді у Флориді, здійснивши 15-й за весь час запуск. Екіпаж працював у модулі Spacelab, який був встановлений у відсіку корисного вантажу шатла. Цей модуль був розроблений Європейським космічним агентством (ESA) і також використовувався в попередніх місіях.

Експерименти на STS-58 вимагали від членів екіпажу збору та аналізу великої кількості даних як до, так і під час місії. Наприклад, Лусід і Феттман провели катетери через вени рук у серця, щоб безпосередньо виміряти вплив невагомості на центральний венозний тиск. Екіпаж також вивчав сенсорно-моторну адаптацію, використовуючи обертовий купол з кольоровими крапками та обертовий стілець для вимірювання сприйняття та рефлексів астронавтів у невагомості.

Окрім наукових експериментів, екіпаж брав участь у медичній програмі Extended Duration Orbiter і спілкувався з людьми на землі за допомогою аматорського радіоексперименту Shuttle. Вони також скористалися можливістю зробити більше 4,000 фотографій Землі.

Загалом місія STS-58 стала важливою віхою в наукових дослідженнях у космосі. Це дало цінну інформацію про фізіологічну адаптацію до космічного польоту та проклало шлях для майбутніх місій та експериментів у цій галузі.

джерела:

– НАСА

– Європейське космічне агентство