Нове дослідження показує, що гольф і ходьба покращують когнітивні функції у літніх людей

Недавнє дослідження, опубліковане в BMJ Open Sport & Exercise Medicine, показує, що гра в гольф на 18 лунок або завершення 6 км скандинавської або звичайної ходьби може значно покращити безпосередню когнітивну функцію у літніх людей. Дослідження, проведене міжнародною командою з Університету Східної Фінляндії, Единбурзького університету та ETH Zürich, мало на меті дослідити безпосередній вплив трьох конкретних видів аеробіки на пізнання та пов’язані з ними біологічні реакції у здорових літніх людей.

У дослідженні взяли участь 25 дорослих гольфістів віком від 65 років. Учасники виконували три різні аеробні вправи: гру в гольф на 18 лунок, скандинавську ходьбу на 6 км і звичайну ходьбу на 6 км. Кожна вправа проводилася в реальному середовищі, учасники зберігали свій типовий темп ходьби.

Когнітивну функцію вимірювали за допомогою тесту A і B на визначення слідів (TMT), які оцінюють увагу, швидкість обробки та здатність перемикати завдання. Крім того, були зібрані зразки крові для моніторингу рівнів нейротрофічного фактора мозку (BDNF) і катепсину B (CTSB), які, як вважають, відображають когнітивні переваги фізичних вправ. Пристрої для моніторингу фізичної активності записували дані про вправи, а датчик ЕКГ відстежував частоту серцевих скорочень.

Результати показали, що всі три види діяльності — гра в гольф на 18 лунок, 6 км скандинавської ходьби або 6 км звичайної ходьби — покращили нижчі когнітивні функції, такі як увага та швидкість обробки, як виміряно тестом TMT-A. Скандинавська ходьба та звичайна ходьба були особливо пов’язані з розширеними виконавчими функціями, як виміряно тестом TMT-B.

Ці висновки підкреслюють важливість аеробних вправ, що відповідають віку, таких як гольф і ходьба, для підтримки та покращення когнітивних функцій серед літніх людей. Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти механізми, що лежать в основі, попередні дослідження також показали, що фізичні вправи можуть мати потенційну когнітивну користь і можуть бути стратегією боротьби з когнітивним погіршенням.

Питання та відповіді:

З: Скільки учасників було залучено до дослідження?

Відповідь: У дослідженні брали участь 25 здорових літніх гравців у гольф віком від 65 років.

З: Які когнітивні функції вимірювали?

В: Дослідження вимірювало нижчі когнітивні функції, такі як увага та швидкість обробки (тест TMT-A), і більш вимогливі виконавчі функції, такі як здатність перемикати завдання (тест TMT-B).

З: Чи спостерігався якийсь значний вплив на рівні нейротрофічного фактора мозку (BDNF) і катепсину B (CTSB)?

A: Жодних істотних впливів на рівні BDNF і CTSB не спостерігалося.