5 астероїдів, що наближаються до Землі: розкрито подробиці про розмір, швидкість і відстань

NASA ідентифікувало п'ять астероїдів, які зараз мчать до Землі та найближчими днями наблизиться до неї. Ці астероїди відрізняються за розміром і швидкістю, один з них майже такий же великий, як будівля. Ось основні відомості про кожну з цих космічних порід.

Астероїд 2023 SN1: Цей астероїд шириною 15 футів зараз прямує до Землі та пролетить дуже близько 20 вересня. Він рухається зі швидкістю 58,306 332,000 кілометрів на годину. Найближче наближення цього астероїда складе всього XNUMX XNUMX кілометрів, що навіть більше, ніж відстань до Місяця.

Астероїд 2023 RP9: Маючи ширину приблизно 90 футів, астероїд 2023 RP9 також прямує до Землі та максимально наблизиться 20 вересня. Він рухається з неймовірною швидкістю 47,678 881,000 кілометрів на годину та промине Землю лише на XNUMX XNUMX кілометрів.

Решта три астероїди не були окремо описані в статті джерела, але вони, ймовірно, мають схожі характеристики з точки зору розміру, швидкості та близькості до Землі.

Такі близькі наближення астероїдів служать нагадуванням про постійну пильність, необхідну для моніторингу космічних об’єктів, які мають шанс наблизитися до нашої планети. NASA та інші космічні агентства в усьому світі постійно відстежують астероїди та інші небесні тіла, щоб забезпечити раннє виявлення та потенційні стратегії пом’якшення, якщо це необхідно.

Важливо відзначити, що хоча ці астероїди відносно близько наближаються до Землі, наразі немає причин для занепокоєння, оскільки їх розраховані траєкторії не показують значної загрози зіткнення. Ці зустрічі дають вченим цінні можливості для вивчення цих космічних порід зблизька та покращення нашого розуміння їх складу та поведінки.

джерела:

– NASA (Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору)