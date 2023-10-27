Виявлення живих листовухих мишей на вершині вулкана Льюлайяко в Андах розвіяло попередні припущення про межі життя хребетних. Дослідники давно знали, що муміфіковані миші були знайдені під час замерзання цих вершин, але було незрозуміло, жили вони там чи просто відвідували. Однак нещодавні дослідження показали, що ці дрібні ссавці не тільки живуть на таких екстремальних висотах, але й пристосувалися процвітати в таких суворих умовах.

Спочатку вчені припускали, що муміфіковані миші могли бути частиною ритуалів жертвоприношень, які проводили інки. Проте аналіз датування збережених гризунів показав, що вони відносно молоді, що виключає можливість навмисного транспортування стародавніми цивілізаціями. Натомість вважається, що вухаті миші природним чином муміфікуються через холодні та сухі умови на вершинах вулканів.

У 2013 році на висоті 20,360 2020 футів на висоті 22,100 XNUMX футів спостерігали живу мишу, яка снувала сніговим полем, встановивши новий рекорд. Дослідники повернулися у XNUMX році та успішно зловили більше живих мишей, у тому числі тих, що були знайдені на вершині — приголомшливих XNUMX XNUMX футів над рівнем моря. Це позначило найвище місце, де коли-небудь знаходили хребетних, оскільки птахи можуть злітати вище, але не можуть витримати ці висоти.

Вважалося, що складне середовище вершин цих вулканів, що характеризується сильними вітрами, відсутністю рослинності та значно зниженим рівнем кисню, є негостинним для ссавців. Однак останні дослідження довели протилежне. Вчені зібрали сотні додаткових муміфікованих і живих листовухих мишей з Льюлайяко та інших сусідніх вулканів вище 19,700 XNUMX футів.

Порівнявши геноми мишей, які живуть на великих висотах, із мишами, які живуть на низькій висоті, дослідники підтвердили, що миші на цих екстремальних висотах тісно пов’язані між собою. Це говорить про те, що вони не тільки розмножуються, але й живуть там, а не є тимчасовими відвідувачами. Наявність нір гризунів на висоті понад 19,700 XNUMX футів додатково підтверджує цей висновок.

Незважаючи на те, що таємниця муміфікованих мишей була розкрита, все ще залишаються питання щодо специфічних пристосувань, які дозволяють цим дрібним ссавцям виживати в їх холодному середовищі існування. Крім того, їх раціон і механізми збереження тепла в таких екстремальних умовах ще не повністю з’ясовані. Поточні дослідження, включаючи створення колонії високогірних мишей для спостереження та аналізу, спрямовані на розгадку цих таємниць.

FAQ

З: Чи живуть листовухі миші виключно на вершинах вулканів?

В: Листовухих мишей було знайдено на вершинах вулканів в Андах, але дослідники також виявили їх на інших високих вершинах регіону Пуна-де-Атакама.

З: Як листовухі миші виживають на таких екстремальних висотах?

A: Листовухі миші пристосувалися до суворих умов свого високогірного середовища проживання. Хоча конкретні механізми ще не повністю зрозумілі, поточні дослідження спрямовані на розкриття їхніх стратегій виживання.

Питання: Чи єдині хребетні тварини, здатні жити на такій висоті, – листовухі миші?

Відповідь: Листовухі миші — це найвищі хребетні тварини, які були виявлені на даний момент. Птахи можуть літати вище, але вони не можуть витримати ці висоти як середовище існування.

З: Чому листовухі миші муміфікуються природним шляхом?

В: Холодні та сухі умови на вершинах вулканів сприяють природній муміфікації листовухих мишей. Ці умови зберігають тіла, а не розкладають їх.

З: Яке значення цього дослідження?

Відповідь: Це дослідження ставить під сумнів попередні припущення про межі життя хребетних і дає цінну інформацію про пристосованість ссавців до екстремальних умов. Це розширює наше розуміння стійкості та різноманітності життя на Землі.