Яскраві ранкові планети освітлюють регіон Оріона

На ранньому ранковому небі дві яскраві планети, Венера та Юпітер, оточують сліпучу область Оріона Чумацького Шляху. Венеру, також відому як Ранкова зірка, можна побачити приблизно на 30° над східним горизонтом на сході-південному сході, трохи нижче зірки Регул у сузір’ї Лева. Рухаючись на схід проти зоряного поля, Венера утворює з Регулом форму знака запитання, утворюючи контур «Серпа Лева». Півмісяць, який виглядає як тонка смужка, розташований приблизно на 10° над східним горизонтом, праворуч від хвоста зірки.

З іншого боку неба Юпітер сходить на заході-південному заході перед сходом сонця. Його можна помітити приблизно на півдорозі в небі, ліворуч від найяскравішої зірки в Овні, Хамаль. Зоряне скупчення Плеяди, частина Тельця, розташоване приблизно на 18° над Юпітером і розташоване на західному краю області Оріона. Оріон, головне сузір’я регіону, можна побачити приблизно на півдорозі на заході-південному заході, показуючи яскраві зірки Бетельгейзе та Рігель.

Сузір'я Оріона включає шість із десяти найяскравіших зірок, видимих ​​із середніх північних широт. Сіріус, найяскравішу зірку на нічному небі, можна знайти вище 30° на південному небі, трохи на схід від південного кардинального напрямку. Проціон, частина Малого Пса, з’являється на півдорозі в небі у верхньому лівому куті Сіріуса, утворюючи рівносторонній трикутник, відомий як Зимовий трикутник із Бетельгейзе та Проціоном.

Для тих, хто зацікавлений у спостереженні за цими небесними чудесами в телескоп, Сатурн можна знайти на південно-східному небі після заходу сонця, тоді як Марс невидимий і заходить приблизно через тридцять хвилин після сонця. Хоча Сатурн і не такий яскравий, як Венера чи Юпітер, його можна легко побачити з його кільцями в телескоп. Юпітер сходить приблизно через годину після заходу сонця, і його можна побачити за 10° над східним горизонтом, коли наближається північ.

Область Оріона з її яскравими зірками, зоряними скупченнями та знаменитою туманністю Оріона, яка виглядає як зеленувата туманна пляма під поясом Мисливця, є захоплюючим видовищем для дослідження в бінокль. Рано ввечері на небі видно Плеяди, тоді як на початку зими область Оріона можна спостерігати на сході неба після заходу сонця. У міру зміни пір року Оріон рухається по небу, зрештою повертаючись на східне небо раннім літнім ранком.

джерела:

– комп’ютерна програма MICA військово-морської обсерваторії США