Нові відомості про давньоримське скло розкривають потенціал для фотонних кристалів

Вчені зробили чудове відкриття на кількох давньоримських археологічних і будівельних майданчиках. Фрагменти давньоримських скляних посудин, які століттями були поховані під землею, виявили унікальний сучасний технологічний потенціал. Ці осколки скла, відомі своїми приголомшливими райдужними кольорами, насправді містять фотонні кристали, які можуть створювати оптичні ефекти, фільтруючи та відбиваючи світло.

Фотонні кристали — це наноструктури з упорядкованим розташуванням атомів, які можуть створювати райдужне забарвлення. Вони зустрічаються в різних тварин, а також були створені штучно для широкого спектру застосувань. Однак спочатку дослідницька група не очікувала наявність фотонних кристалів на давньоримських осколках скла.

Відкриття зробили професори інженерії Фіоренцо Оменетто та Джулія Гвідетті з Silklab університету Тафтса. Молекулярна структура цих крихітних осколків скла змінюється протягом тисяч років, у результаті чого утворюються фотонні кристали. Унікальні атомні та мінеральні структури на осколках скла були створені під впливом умов навколишнього середовища, таких як зміни рН і коливання ґрунтових вод.

Дослідницька група ніжно назвала особливо захоплюючий скляний осколок «Wow glass» завдяки його блискучому вигляду. Цей осколок було знайдено на місці поблизу сучасної Аквілеї, Італія, стародавнього римського міста. За допомогою скануючої електронної мікроскопії встановлено структурний склад та елементний аналіз скла.

Золотиста дзеркальна патина на зовнішній частині скла пояснюється утворенням бреггівських стопок, які являють собою шари кремнезему з чергуванням щільності. Команда вважає, що це утворення є результатом процесів корозії та реконструкції, викликаних ґрунтом, мінералами, дощовою водою та іншими факторами. Шари кристалічного матеріалу неймовірно впорядковані та складаються із сотень шарів кремнезему та мінералів, що чергуються.

Ці відкриття відкривають можливості для тиражування та прискорення росту оптичних матеріалів у лабораторії. Замість того, щоб виробляти їх, дослідники зможуть вирощувати ці матеріали за допомогою подібних процесів, які відбуваються природним шляхом на давньоримських осколках скла.

Загалом цей прорив проливає нове світло на давньоримське скло та його невикористаний технологічний потенціал. Дослідження «Фотонні кристали, створені часом у давньоримському склі» було опубліковано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Що таке фотонні кристали?

Фотонні кристали — це наноструктури з упорядкованим розташуванням атомів, що створює унікальні оптичні ефекти. Вони можуть фільтрувати та відбивати світло, створюючи райдужне забарвлення. Ці кристали зустрічаються в природі у різних тварин, а також були створені штучно для широкого спектру застосувань.

Яке значення фотонних кристалів, знайдених на давньоримському склі?

Відкриття фотонних кристалів на фрагментах давньоримського скла дає змогу зрозуміти унікальний технологічний потенціал цих артефактів. Він розкриває природне формування оптичних матеріалів з часом, яке потенційно можна відтворити та прискорити в лабораторії. Це відкриває можливості для вирощування оптичних матеріалів, а не покладатися виключно на виробничі процеси.

Як утворилися фотонні кристали на осколках давньоримського скла?

Вважається, що утворення фотонних кристалів на осколках скла є результатом процесів корозії та реконструкції. Зміни в умовах навколишнього середовища, наприклад коливання рН і ґрунтових вод, а також наявність ґрунту та мінералів сприяли дифузії та циклічній корозії кремнезему в склі. Отримані шари кристалічного матеріалу неймовірно впорядковані та складаються з чергування кремнезему та мінеральних шарів.