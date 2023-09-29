Астероїд Бенну потенційно може вдаритися по Землі через 159 років, попереджає експерт

Нове дослідження показує, що існує ймовірність зіткнення астероїда з Землею в найближчі 159 років з потенційно катастрофічними наслідками. Професор астрофізики Бертрам Бітч з Університетського коледжу Корка (UCC) в Ірландії попередив, що астероїд Бенну може вразити нашу планету, становлячи загрозу для людства. Хоча ймовірність удару відносно невелика і становить 2700 з XNUMX, наслідки можуть бути катастрофічними.

Астероїд Бенну, розміром 1640 футів, вважається масивним. Якщо він зіткнеться з Землею, він може створити кратер шириною 6 кілометрів і завдати значних пошкоджень будівлям на великій території. Цей тривожний прогноз базується на невизначеності щодо майбутніх гравітаційних зіткнень, які може зазнати астероїд, що ускладнює точний розрахунок його траєкторії.

Позитивним моментом є те, що космічний корабель NASA Osiris-Rex успішно зібрав зразки ґрунту з астероїда Бенну та повернув їх на Землю лише кілька днів тому. Ці важливі дані допоможуть вченим зрозуміти походження Всесвіту, а також нададуть розуміння самих астероїдів. Крім того, це допоможе в розробці захисних механізмів для захисту Землі від потенційних ударів астероїдів.

NASA зараз аналізує 250 г ґрунту, зібраного з астероїда Бенну. Це дослідження сприятиме кращому розумінню астероїдів і може призвести до створення стратегій для відхилення або знищення небезпечних астероїдів. Кінцева мета — забезпечити безпеку нашої планети та запобігти майбутнім катастрофічним подіям.

Підсумовуючи, хоча перспектива зіткнення астероїдів може викликати тривогу, поточні дослідження та досягнення технологій дозволяють нам краще зрозуміти та потенційно зменшити ці ризики. Подальше вивчаючи астероїди, такі як Бенну, вчені працюють над захистом нашої планети та продовження людства.

джерела:

– Echo Live: професор астрофізики університетського коледжу Корка Бертрам Бітч

– Програма впливу на Землю Імперського коледжу Лондона

– космічний корабель NASA Osiris-Rex