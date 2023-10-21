Сьогодні NASA оприлюднило близьке наближення до астероїда 2023 UR1

Вчені NASA старанно відстежували та вивчали астероїди, і їхні зусилля привели до інтригуючої події. Сьогодні, 21 жовтня 2023 року, астероїд, відомий як 2023 UR1, має максимально наблизитися до Землі. Астероїд діаметром 120 футів наблизиться до Землі на відстань приблизно 834,000 XNUMX кілометрів. Хоча це може здатися далеко з точки зору людини, у сфері космосу це вважається відносно близьким підходом.

Астрономи вперше спостерігали астероїд 2023 UR1 17 жовтня 2023 року, лише за кілька днів до його найближчого наближення. Останнє спостереження було зроблено 19 жовтня. Він належить до групи астероїдів Аполлона, яка відома своїми орбітами, що перетинають Землю. Варто зазначити, що цей астероїд за розміром нагадує літак.

Центр дослідження навколоземних об’єктів NASA (CNEOS) спостерігав за траєкторією астероїда та надавав важливі відомості про його наближення. Астероїд пролетить повз Землю з неймовірною швидкістю 29,557 XNUMX кілометрів на годину.

Постійні зусилля НАСА з відстеження астероїдів є важливими для розуміння цих космічних каменів і пом’якшення потенційних ризиків. Космічне агентство використовує ряд передових телескопів і обсерваторій, таких як NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 і Catalina Sky Survey.

Окрім моніторингу астероїдів, NASA також готується до першого обльоту астероїда свого космічного корабля Lucy 1 листопада. Першою ціллю космічного корабля є астероїд Дінкінеш, ширина якого становить менше півмилі та розташований у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Космічний корабель Lucy виконує 12-річну місію та планує відвідати 10 астероїдів, у тому числі троянські астероїди на орбіті Юпітера. Замість того, щоб обертатися навколо астероїдів, Люсі виконуватиме обльоти, щоб зібрати цінні дані.

Відданість NASA відстеженню, вивченню та дослідженню астероїдів продовжує надавати цінну інформацію про ці небесні об’єкти та допомагає забезпечити безпеку нашої планети.

джерела:

– НАСА (https://www.nasa.gov/)

– Центр досліджень навколоземних об’єктів (https://cneos.jpl.nasa.gov/)

– HT Tech (https://tech.hindustantimes.com/)