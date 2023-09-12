Новий суборбітальний транспортний засіб Shepard від Blue Origin залишається на місці більше року

Суборбітальний апарат New Shepard компанії Blue Origin був припинений більше року з моменту останнього запуску у вересні 2022 року. Під час цього запуску багаторазовий прискорювач першого ступеня транспортного засобу зіткнувся з проблемою та розбився, тоді як капсула розгорнула систему аварійного евакуації та безпечно приземлилася. з усіма своїми дослідницькими корисними навантаженнями. Розслідування, проведене Blue Origin, показало, що сопло двигуна BE-3PM першого ступеня зазнало термоструктурної несправності, що призвело до зміщення тяги та передчасного завершення місії.

У березні Blue Origin оголосила про вжиття коригувальних заходів, які включали зміни конструкції камери згоряння та робочих параметрів для вирішення проблем, пов’язаних із об’ємом сопла та температурою гарячих смуг. Компанія висловила сподівання щодо повернення в політ незабаром і повторного запуску того самого набору з 36 дослідницьких навантажень. Проте минуло 5.5 місяців після оновлення, а New Shepard так і не злетів.

Хоча Blue Origin не надав суттєвих оновлень щодо статусу New Shepard або графіку його повернення до польоту, його головний конкурент Virgin Galactic успішно запустив чотири пасажирські місії, використовуючи свій космічний літак VSS Unity протягом цього періоду. Зараз Virgin Galactic має вісім космічних місій з екіпажем, що на дві більше, ніж Blue Origin. Хоча обидві компанії прагнуть запропонувати клієнтам короткочасний досвід невагомості та проблиск Землі з космосу, VSS Unity залишається на орбіті значно довше — від 60 до 90 хвилин, у порівнянні з 10-12 хвилинами New Shepard.

Blue Origin залишається відданим вирішенню технічних проблем із New Shepard і поверненню до рейсу якомога швидше. Більша тривалість польотів Virgin Galactic може дати їм конкурентну перевагу на ринку суборбітального космічного туризму для тих, хто шукає більшого досвіду за межами земної атмосфери.

Визначення:

– Суборбітальний апарат: космічний корабель, призначений для досягнення космосу, але не досягнення стабільної орбіти навколо Землі.

– Багаторазовий прискорювач першого ступеня: початковий ступінь ракети, який забезпечує більшу частину тяги під час запуску та може бути відновлений і повторно використаний для наступних місій.

– Аномалія: відхилення від очікуваної або нормальної поведінки.

– Двигун BE-3PM: двигун, який використовується на першому ступені транспортного засобу New Shepard компанії Blue Origin.

Джерела: Blue Origin, Virgin Galactic