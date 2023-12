Приголомшливий метеоритний дощ Гемініди освітлює ніч

Вражаюча небесна подія сталася в ніч на 13 грудня, коли метеорний потік Гемініди досяг свого першого піку цього року. Фотографії з усього світу зафіксували захоплююче видовище метеорів Гемінід, що летять по нічному небу. Але попереду ще більше, оскільки очікується, що злива продовжить показ 14 грудня.

Гемініди відомі своєю інтенсивністю, з потенціалом виробляти до 100 метеорів на годину. Цього року молодик, якому було лише два дні, забезпечив оптимальні умови для спостереження за метеорним дощем, повідомляє SpaceWeather.com. Веб-трансляції також були доступні для тих, хто не міг побачити душ особисто, мережа телескопів Slooh і проект віртуального телескопа транслювали подію в режимі онлайн.

Метеори — це фрагменти космічного пилу, які потрапляють в атмосферу Землі на високій швидкості, утворюючи сяючі смуги під час згоряння. Метеорний дощ Гемініди унікальний тим, що він походить від астероїда або космічної породи під назвою 3200 Фаетон. Щороку в грудні Земля проходить через потік уламків, залишених цим астероїдом, що призводить до сліпучого зображення падаючих зірок.

Фотографи з усього світу скористалися можливістю зафіксувати це небесне видовище. Тхіліна Калутотадж зробила приголомшливі зображення Гемінід у Ратнапурі, Шрі-Ланка. Так само Тайфун Коскун сфотографував метеоритний дощ на тлі національного парку Йосеміті в Каліфорнії. Тим часом Фатіх Акташ став свідком зливи над гаванню Ланока в Нью-Джерсі.

Користувачі соціальних мереж також ділилися своїм досвідом, у публікаціях на X демонстрували сяючу красу Гемінід. Акаунт X для Стоунхенджа поділився зображенням метеорів над доісторичним пам’ятником, тоді як «Astro Mike» опублікував захоплюючу покадрову зйомку десятків метеорів Гемінід. Читачі також поділилися з Space.com власними знімками метеоритів, поповнивши колекцію вражаючих зображень.

Якщо ви надихаєтеся фотографувати метеоритні дощі, такі як Гемініди, обов’язково перегляньте посібник Space.com про те, як зафіксувати ці приголомшливі небесні явища. А для тих, хто потребує обладнання для обробки зображень, розгляньте їхні рекомендації щодо найкращих камер і об’єктивів для астрофотографії.

