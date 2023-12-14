Нова стаття: таємничі та мелодійні швидкі радіосплески

Швидкі радіосплески (FRB), ці загадкові мілісекундні сплески радіохвиль із глибокого космосу, щойно стали трохи дивнішими. FRB – це космічна головоломка, яка захоплює астрономів з моменту їх відкриття в 2007 році. Ці інтенсивні спалахи енергії можуть вивільнити стільки енергії за частки секунди, скільки Сонце генерує за цілий рік. Однак їх походження залишається загадкою.

У недавньому дослідженні, опублікованому в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вчені зробили інтригуюче відкриття навколо повторюваного FRB, який отримав назву FRB 20220912A. Використовуючи телескоп Allen Telescope Array (ATA) Каліфорнійського інституту SETI, дослідники спостерігали 35 спалахів від цього конкретного джерела протягом двох місяців.

Характерна картина, що спостерігається у FRB 20220912A, виділяється серед інших відомих повторюваних FRB. Кожен сплеск демонстрував помітне падіння центральної частоти, створюючи ефект «небесного свисту». Коли дослідники перетворювали сигнали в аудіо за допомогою ксилофона, високі ноти відповідали початку сплесків, а низькі - завершували послідовність.

Відсутність помітної закономірності в синхронізації кожного спалаху додає таємниці навколо FRB. Попередні дослідження виявили закономірності в деяких повторюваних FRB, але FRB 20220912A, здається, не відповідає цим очікуванням. За словами доктора Софії Шейх, провідного автора дослідження, відкриття цієї нової закономірності в FRB як підтверджує відомі властивості, так і представляє нові.

З кожним спостереженням FRB вчені отримують нові ідеї, але також стикаються з новими питаннями. Астрономи вважають, що магнетари, сильно намагнічені залишки мертвих зірок, можуть бути одним із можливих джерел FRB. Проте зіткнення між щільними нейтронними зірками або білими карликами також були запропоновані як потенційні причини. Пошук вичерпного пояснення FRB триває.

Це дослідження знаменує собою важливу віху, оскільки воно вперше використовує оновлену решітку телескопа Аллена. Поточні оновлення масиву дозволять астрономам не тільки спостерігати за поведінкою FRB на різних частотах, але й виявляти слабші сигнали, розкриваючи більше секретів цих космічних явищ. За словами доктора Шейха, «нові телескопи з унікальними можливостями, такі як ATA, можуть відкрити новий погляд на видатні таємниці в науці FRB».