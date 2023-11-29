Індійське космічне агентство вивчає можливості співпраці з глобальними космічними компаніями

Індійське космічне агентство, Індійська організація космічних досліджень (ISRO), активно вивчає спільну співпрацю з відомими світовими космічними компаніями, включаючи Boeing Co., Blue Origin LLC і Voyager Space Holdings Inc. Ця подія сталася під час візиту адміністратора NASA Білла Нельсона до Індії. зміцнити зростаюче партнерство між Сполученими Штатами та Індією в галузі космічного простору.

Очікується, що потенційне співробітництво залучатиме не лише ISRO, але й індійські комерційні структури, як заявило Департамент космосу Індії. Залучення цих глобальних космічних компаній означає підвищення рівня співпраці та обміну досвідом між США та Індією у сфері дослідження космосу.

У рамках візиту Нельсона він відвідає об’єкти в Бенгалуру, які займаються тестуванням та інтеграцією космічних апаратів для спільної американсько-індійської місії спостереження за Землею, запланованої на 2024 рік. Цей візит зміцнює поглиблення альянсу NASA з ISRO, який досяг значних успіхів. віхи цього року, такі як успішна посадка космічного корабля поблизу південного полюса Місяця.

Крім того, ISRO і NASA працюють разом, щоб відправити індійського астронавта на Міжнародну космічну станцію в наступному році. Крім того, Індія приєдналася до Артемісської угоди, ініціативи під керівництвом США, яка охоплює понад два десятки країн, що свідчить про її зобов’язання щодо встановлення керівних принципів дослідження космосу.

Космічна компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, висловила великий інтерес до використання індійської ракети як капсули екіпажу для запропонованої космічної станції Orbital Reef на низькій навколоземній орбіті. Також ведуться переговори між Blue Origin і Larsen & Toubro Ltd., індійським виробником інженерного обладнання, щодо співпраці щодо можливостей орбітального запуску.

Компанія Voyager Space Holdings, розташована в Денвері, оголосила про попередню угоду з комерційним підрозділом ISRO, NewSpace India Ltd., щодо вивчення використання індійських ракет для запуску та розгортання малих супутників. Вони також підписали меморандум про взаєморозуміння з ISRO щодо потенційного використання космічного корабля ISRO з екіпажем під назвою Gaganyaan для обслуговування запропонованої ними космічної станції Starlab.

Незважаючи на те, що Boeing розглядає проектування та виробництво симулятора космічної капсули для індійського проекту польоту людини в космос, жодного контракту ще не було підписано.

Амбітні майбутні проекти Індії включають запуск її першої місії з екіпажем у 2025 році, розробку ракети-носія наступного покоління та нового стартового майданчика для місячних місій, створення космічної станції до 2035 року та здійснення місій на Венеру та Марс.

FAQ

1. Хто планує співпрацювати з космічним агентством Індії?

Індійське космічне агентство ISRO вивчає можливості співпраці з глобальними космічними компаніями, такими як Boeing Co., Blue Origin LLC і Voyager Space Holdings Inc.

2. Яка мета візиту адміністратора NASA Білла Нельсона до Індії?

Візит Білла Нельсона до Індії має на меті зміцнити партнерство між NASA та ISRO та відвідати об’єкти, які беруть участь у спільній американо-індійській місії зі спостереження Землі.

3. До якої ініціативи, що підтримується США, приєдналася Індія?

Індія приєдналася до Артемісської угоди, ініціативи під керівництвом США, яка залучає більше двох десятків країн і спрямована на встановлення принципів дослідження космосу.

4. Які потенційні можливості співпраці розглядаються?

Blue Origin зацікавлена ​​у використанні індійської ракети для запропонованої космічної станції, а Voyager Space Holdings вивчає можливості використання індійських ракет для запуску невеликих супутників і потенційного використання космічного корабля з екіпажем ISRO.

5. Які майбутні космічні проекти Індії?

Індія планує запустити свою першу місію з екіпажем у 2025 році, розробити ракету-носій і стартовий майданчик наступного покоління, встановити космічну станцію до 2035 року та здійснити місії на Венеру і Марс.