Малі підприємства та стартапи запрошуються приєднатися до когорти поінформованості про космічний домен Catalyst Accelerator

Для малого бізнесу та стартапів, зацікавлених у космічній галузі, відкрилася нова можливість. Catalyst Accelerator проводить свою 13-ту когорту, спрямовану на дослідження того, як Космічні сили США можуть застосувати комерційні можливості для обізнаності про космос. Основна увага цієї когорти зосереджена на пропозиціях програмного забезпечення, розроблених у США, які забезпечують об’єднання та обробку даних.

Космічні сили США прагнуть використовувати комерційні дані та інструменти для покращення свого розуміння космічного середовища та посилення спільної безпеки. Сфери інтересів для цієї когорти включають контроль за космічним запуском, класифікацію некорельованих треків, допомогу операторам у прийнятті рішень, класифікацію рухової установки супутникового транспортного засобу та типу об’єкта, виявлення подій і прогнозну аналітику.

Space Domain Awareness Accelerator складатиметься з тримісячної програми, яка триватиме з 19 березня по 13 червня. Протягом цього часу для участі в акселераторі буде відібрано вісім компаній. Програма завершиться заходом Demo Day, який надасть учасникам можливість продемонструвати свої інновації.

Catalyst Accelerator — це прискорювач, орієнтований на NewSpace, який тісно співпрацює з Управлінням космічних транспортних засобів Науково-повітряної лабораторії та Космічними силами. Його головна мета — зв’язатися з малими підприємствами та стартапами, щоб сприяти інноваціям у технологіях подвійного використання.

Ця нова когорта надає унікальний шанс для підприємців зробити внесок у космічну галузь і співпрацювати з урядом і лідерами галузі. Він пропонує стартапам можливість отримати цінну інформацію та вказівки, щоб прискорити свій розвиток у космічній сфері.

Якщо вам цікаво дізнатися більше про останні розробки в космічній галузі та її майбутню траєкторію, не пропустіть майбутній космічний саміт Потомацького клубу офіцерів, який відбудеться 5 березня. Зареєструйтеся зараз, щоб приєднатися до експертів галузі та досліджувати можливості в цьому стрімко розвивається сектора.