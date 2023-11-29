Вчені розкрили 188 нових систем CRISPR: досліджуючи величезний потенціал редагування генів

Нещодавно вчені зробили приголомшливе відкриття, розкопавши 188 раніше невідомих типів систем CRISPR, похованих у геномах простих мікроорганізмів. Ці системи CRISPR, які переважно містяться в бактеріях і археях, відповідають за потужний інструмент редагування генів, який зробив революцію в галузі генетики.

Традиційно відомі своїми можливостями редагування генів, системи CRISPR складаються з ферментів Cas, які часто називають «молекулярними ножицями», які дозволяють мікроорганізмам розрізати та маніпулювати ДНК, дозволяючи вносити точні модифікації. Однак це нове дослідження, опубліковане в журналі Science, проливає світло на величезну різноманітність систем CRISPR в мікроорганізмах і потенціал, який вони мають для більш точного редагування генів з мінімальними «нецільовими» ефектами.

Щоб розкрити ці приховані системи CRISPR, дослідницька група застосувала інноваційний алгоритм під назвою «FLSHclust», що означає швидке кластеризування на основі хешування, чутливе до місцевості. Аналізуючи мільйони геномів, алгоритм ефективно ідентифікував кластери схожих об’єктів, пов’язаних із CRISPR. Ці геноми були витягнуті з трьох великих публічних наборів даних, що містять мільярди послідовностей ДНК і білків різних бактерій.

Революційний аспект FLSHclust полягає в його здатності значно скорочувати терміни дослідження шляхом швидкого отримання результатів і формування біологічних гіпотез. Попередні алгоритми потребували б місяців, щоб досягти того, що FLSHclust досягає всього за кілька тижнів, як повідомляє MIT News.

Маючи в своєму розпорядженні 188 нових типів систем CRISPR, вчені провели експерименти на чотирьох кластерах, щоб зрозуміти їхню функціональність. Цікаво, що два з кластерів були варіантами відомих систем CRISPR типу I, які продемонстрували точні можливості розрізання ДНК у клітинах людини. Дослідники припускають, що системи типу I можуть потенційно мінімізувати виникнення ненавмисних генетичних модифікацій, що робить їх цінними для редагування генів.

Один кластер, виявлений під час дослідження, представив абсолютно новий тип CRISPR, позначений як тип VII. На відміну від інших систем CRISPR, тип VII спрямований на РНК — молекулярний брат ДНК, необхідний для синтезу білка. Отже, ці системи типу VII можуть бути перспективними для програм редагування РНК.

Однак важливо зазначити, що необхідні подальші дослідження для визначення практичності впровадження систем CRISPR типу VII, а також інших нещодавно відкритих кластерів генів для цілей генної інженерії. Дослідницька група прагне глибше дослідити окремі компоненти кожної системи, щоб визначити їх функціональність і потенційні застосування.

Це проривне дослідження не тільки розкриває величезний ландшафт різноманітності CRISPR, але й прокладає шлях для майбутніх досягнень у технології редагування генів. Потенційне застосування цих 188 нещодавно ідентифікованих систем CRISPR у прецизійній медицині та генній інженерії вражає. Оскільки вчені продовжують розгадувати таємниці цих складних систем, можливості для зміни курсу генетики, як ми її знаємо, експоненціально розширюються.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

З: Що таке системи CRISPR?

A: Системи CRISPR — це потужні інструменти для редагування генів, створені на основі захисних механізмів бактерій і простих мікроорганізмів. Вони складаються з ферментів Cas, які часто називають «молекулярними ножицями», які дозволяють мікроорганізмам розрізати та маніпулювати ДНК.

З: Як було виявлено ці нові системи CRISPR?

A: Вчені використовували алгоритм під назвою FLSHclust для аналізу мільйонів геномів і ідентифікації кластерів систем CRISPR. Цей алгоритм ефективно групував подібні об’єкти, пов’язані з CRISPR, значно скорочуючи терміни дослідження.

З: Чим ці нещодавно відкриті системи CRISPR відрізняються від тих, які ми вже знаємо?

A: Дослідження виявило 188 нових типів систем CRISPR, розширивши наше розуміння їх різноманітності. Деякі з цих систем демонструють підвищену точність розрізання ДНК, тоді як інші націлені на РНК замість ДНК.

З: Які потенційні застосування цих нещодавно відкритих систем CRISPR?

A: Хоча необхідні подальші дослідження, ці нещодавно виявлені системи обіцяють більш точне та ефективне редагування генів. Вони потенційно можуть бути використані в різних сферах, включаючи точну медицину та генну інженерію.