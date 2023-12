NASA підготує індійського астронавта для місії на Міжнародній космічній станції

NASA Administrator Bill Nelson announced on Wednesday that the United States space agency will be training an Indian astronaut for a voyage to the International Space Station (ISS) in the near future. This collaboration between India and the US further strengthens their growing space ties, opening up opportunities for scientific research and knowledge exchange.

The Indian Space Research Organisation (ISRO) and NASA have jointly developed the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), a low-Earth orbit observatory system. Scheduled for launch in the first quarter of next year, this satellite will provide critical data for a better understanding of various planetary systems and phenomena. Its capabilities include mapping the entire planet every 12 days, enabling researchers to study changes in ecosystems, ice mass, vegetation biomass, sea-level rise, and natural hazards such as earthquakes, tsunamis, volcanoes, and landslides.

Індія має амбітні плани збільшити свою частку на світовому ринку запуску супутників у п’ять разів протягом наступного десятиліття. Згідно з цими прагненнями Індія приєдналася до Артемідських угод НАСА в червні цього року. Угоди зосереджені на підвищенні наукової прозорості та встановленні протоколів для запобігання будь-якому шкідливому втручанню в космос і небесні тіла, такі як Місяць.

Furthermore, India has made significant strides in lunar exploration. In August, India successfully reached the south pole of the moon, surpassing Russia’s efforts, which faced challenges due to geopolitical factors. While China has also been actively pursuing its space program, with plans for future missions and substantial investments, the US remains a key player with its Artemis moon program, expected to receive a budget of approximately $93 billion through 2025.

Як підкреслив у своїй промові Білл Нельсон, зараз ми живемо в «золотий вік освоєння космосу». Співпраця між NASA та ISRO у підготовці індійського астронавта до місії на МКС відображає зростаюче міжнародне співробітництво та спільне прагнення до вдосконалення нашого розуміння Всесвіту.

FAQ

1. Що таке NISAR?

NISAR означає радар із синтетичною апертурою NASA-ISRO. Це спільний проект NASA та ISRO з розробки системи обсерваторії на низькій навколоземній орбіті.

2. Яка мета NISAR?

NISAR має на меті складати карту всієї планети кожні 12 днів, надаючи дані про зміни в екосистемах, масі льоду, біомасі рослинності, підвищенні рівня моря та стихійних лихах, таких як землетруси, цунамі, вулкани та зсуви.

3. Що таке Угоди Артеміди?

Артемісські угоди – це угода, укладена під керівництвом NASA для уточнення та модернізації принципів Договору про космос. Вони зосереджені на науковій прозорості та встановлюють правила координації, щоб уникнути втручання в космос і небесні тіла.

4. How is India involved in lunar exploration?

Індія успішно досягла південного полюса Місяця в серпні, продемонструвавши свої можливості в дослідженні Місяця. Вона прагне розвивати свою космічну програму та сприяти нашому розумінню Місяця та не тільки.

5. What is the significance of India and the US collaborating on space exploration?

Співпраця між Індією та Сполученими Штатами в дослідженні космосу зміцнює їхні зв’язки та дозволяє обмінюватися науковими дослідженнями та знаннями. Це також відображає зростаючу важливість міжнародного співробітництва для просування нашого розуміння Всесвіту.