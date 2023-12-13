Підсумок: Останні дані, отримані з орбітального апарату NASA MAVEN, показали, що атмосфера Марса зазнала драматичного та несподіваного розширення, збільшившись майже вчетверо від звичайного розміру протягом рідкісного дводенного періоду в грудні минулого року. Подія сталася в результаті раптового зникнення сонячного вітру, що призвело до роздування атмосфери на стороні Марса, яка звернена до сонця. Команда MAVEN на чолі з Джаспером Халекасом з Університету Айови висловила здивування спостережуваним явищем, яке дало унікальну можливість для вивчення динаміки марсіанської атмосфери. Отримані дані пропонують цінне уявлення про еволюцію Марса і потенційно також дають наслідки для розуміння земних планет за межами нашої Сонячної системи.

Під час нехарактерного розширення дані MAVEN також виявили ключові аспекти марсіанської системи, такі як магнітосфера у формі краплі, головний удар та іоносфера, що розширюються подібним чином. Подія була спровокована швидким рухом області сонячного вітру, яка наздогнала більш повільний аналог і змітала його матеріал, залишаючи розріджену область. Цей регіон досяг Марса на Різдво 2022 року, що дозволило вченим уважно спостерігати та аналізувати реакцію атмосфери планети.

Джаспер Халекас описав цю подію як «ідеальний науковий експеримент» і підкреслив важливість вивчення екстремальних сонячних явищ і їх відсутності для розуміння динаміки планетарних атмосфер. Команда передбачає, що подібні події можуть відбуватися кілька разів протягом наступних двох років, що збігається з піком активності Сонця. Поки дослідники продовжують аналізувати дані MAVEN, вони сподіваються отримати подальше розуміння історії Марса та швидкості ерозії атмосфери планети.

Шеннон Каррі, головний дослідник місії MAVEN, вважає, що такі події, ймовірно, були поширеними під час ранньої еволюції Марса мільярди років тому, коли Сонце було більш активним. Ці екстремальні явища могли сприяти зневодненню Марса, планети, на якій, як вважають, колись була рідка вода. Екстраполюючи останні дані MAVEN, Каррі припускає, що можна оцінити, наскільки атмосфера Марса розмилася з часом і як швидко планета висохла.

На завершення можна сказати, що несподіване розширення атмосфери Марса дає вченим цінну можливість поглибити своє розуміння еволюції планети та пролити світло на умови, придатні для життя на подібних до Землі планетах за межами нашої Сонячної системи. Поточний аналіз даних MAVEN, безсумнівно, сприятиме прогресу в планетознавстві та дослідженню наших небесних сусідів.