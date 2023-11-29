Нове розуміння геомагнітної бурі, що насувається

У сфері прогнозування космічної погоди відбувся значний розвиток. Експерти переглянули свій попередній прогноз геомагнітної бурі G2 на більш потужний шторм G3. Це оновлення стало результатом нещодавньої сонячної події, яку спостерігала Обсерваторія сонячної динаміки NASA.

28 листопада, приблизно о 2:24 за північноамериканським східним часом, стався чудовий сонячний спалах, описаний як «майже X-клас». Обсерваторія сонячної динаміки зробила приголомшливі зображення сонячного спалаху класу M9.8, який походить від комплексу сонячних плям, відомого як Active Region 3500. Інтенсивність цього спалаху зацікавила вчених і спонукала до подальших досліджень.

Після цього викиду енергії Сонячно-геліосферна обсерваторія виявила величезне «повне гало CME», що розширюється від Сонця. Розширення цієї хмари сонячної плазми утворює світлове кільце навколо диска Сонця, блокуючи пряме сонячне світло від потрапляння на прилад. Захоплююче те, що зараз прогнозується, що цей ореол CME прямує прямо до Землі.

Унікальна характеристика цього наступаючого CME полягає в його прискореній швидкості, що перевищує швидкість CME, які спалахнули на початку цього тижня. Цей стрімкий сонячний шторм, ймовірно, перехопить другий і третій сонячні шторми, що наближаються, на своєму шляху, включивши їх у свою структуру. Таким чином, більший і потужніший «канібальський CME» буде перетинати орбіту Землі, надаючи прямий вплив на геомагнітне поле нашої планети.

Щоб краще зрозуміти траєкторію та потенційний вплив цього шторму, вчені об’єднали дані моделі сонячного вітру WSA-ENLIL. Отриманий аналіз показує розвиток CME, які спалахнули 27 і 28 листопада. У той час як перший, відносно слабкий CME проходить близько до Землі 29 листопада, другий і третій CME, здається, зливаються через їх близькість. Однак значна різниця у швидкості четвертого CME дозволяє йому наздогнати об’єднані CME, що призводить до формування більшого канібального CME. Очікується, що цей посилений шторм пройде над Землею приблизно о 00:00 UTC 1 грудня або ввечері 30 листопада.

Як наслідок підвищеної інтенсивності цього геомагнітного шторму, очікується, що очікуване південне поширення полярних сяйв, широко відоме як «дуга», поширюватиметься навіть далі на південь, ніж зазвичай.

Питання та відповіді:

З: Що спричинило оновлення прогнозу геомагнітної бурі?

Відповідь: Оновлення прогнозу відбулося через появу потужного сонячного спалаху, який спостерігала Обсерваторія сонячної динаміки NASA.

З: Що таке «повний ореол CME»?

В: «Повне гало CME» відноситься до хмари сонячної плазми, яка розширюється від Сонця, утворюючи кільцеподібну структуру навколо сонячного диска, блокуючи пряме сонячне світло.

З: Коли канібальський CME вплине на Землю?

Відповідь: Очікується, що канібал CME вдарить геомагнітне поле Землі близько 00:00 UTC 1 грудня або ввечері 30 листопада.

З: Як збільшення інтенсивності геомагнітної бурі вплине на «дугу» полярних сяйв?

Відповідь: Очікується, що посилення геомагнітної бурі підштовхне «дугу» полярних сяйв далі на південь, ніж зазвичай.