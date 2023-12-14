Доктор Джеремі Хейл очолить кафедру фізики та астрономії UBC

Доктор Джеремі Хейл, відомий експерт у галузі астрофізики високих енергій, був призначений новим керівником кафедри фізики та астрономії в Університеті Британської Колумбії (UBC). Його повноваження розпочнуться 1 січня 2024 року.

Кафедра, відома як одна з найбільших і найрізноманітніших відділів фізики та астрономії в Канаді, може похвалитися широким спектром дослідницьких напрямків і відданою студентською спільнотою. Він обслуговує приблизно 250 студентів бакалаврату, які спеціалізуються на фізиці та астрономії, 240 студентів інженерної фізики та понад 3,000 студентів першого курсу, які навчаються на різних інших програмах UBC.

Призначення доктора Хейла пов’язане з великими очікуваннями, оскільки відділ незмінно входить до двох найкращих у Канаді за своїми дослідницькими зусиллями. Дослідження, які проводить факультет, охоплюють вражаючий діапазон дисциплін, включаючи прикладну фізику, астрономію, астрофізику, оптику, біофізику, фізику конденсованого середовища, космологію, гравітацію, медичну фізику, ядерну фізику, фізику елементарних частинок і теорію струн.

Доктор Мейган Аронсон, декан наукового факультету UBC, високо оцінила процес відбору як чудову можливість оцінити напрямок роботи департаменту. Вона висловила подяку всім, хто брав участь у пошуках, підкресливши глибокі коментарі та спільне бачення, представлене доктором Хейлом.

Прийнявши кермо управління від доктора Коліна Гея, який очолював відділення протягом останнього десятиліття, д-р Хейл привносить у свою нову посаду багатий досвід і знання. Протягом своєї видатної кар’єри він зробив значний внесок у галузь астрофізики високих енергій, зосередившись на розумінні екстремальних астрофізичних явищ, таких як білі карлики, чорні діри та нейтронні зірки.

Як шановний педагог, доктор Хейл розробив і провів інноваційні та захоплюючі курси з фізики та астрономії, призначені як для студентів, так і для аспірантів. Він особливо захоплений викладанням ненаукових спеціальностей, які цікавляться астрономією.

На своїй новій посаді голови кафедри доктор Хейл прагне підняти кафедру фізики та астрономії UBC на нові висоти, прагнучи до досконалості в дослідженнях, освіті та інноваціях. Його бачення підкреслює важливість інклюзивності та співпраці, гарантуючи, що відділ залишається на передньому краї досягнень фізики та астрономії.

Комітет з пошуку голови фізики та астрономії, що складається з видатних людей у ​​цій галузі, відіграв вирішальну роль у виборі доктора Хейла новим керівником відділу. Їхній досвід і розуміння сприяли прийняттю рішення, зміцнюючи впевненість у здатності доктора Хейла вести відділ у нову еру.