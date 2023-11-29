Дивовижні морські хробаки розробляють унікальну стратегію розмноження

Деякі морські хробаки застосували особливий спосіб розмноження, вирощуючи другого хробака на своїх задніх кінцях, який згодом відламується, щоб знайти пару. Японські зелені силіди (Megasyllis nipponica) використовують цю нетрадиційну стратегію, як повідомляється в недавньому дослідженні, опублікованому в Scientific Reports. Зазвичай ці хробаки мешкають на дні океану, але коли вони готові до розмноження, вони зазнають значних змін, перетворюючи свої тіла на структуру, відому як епіток. Ця трансформація дозволяє їм плавати у товщі води, надаючи їм можливість подорожувати на великі відстані в пошуках потенційних партнерів.

У той час як більшість силідових черв’яків гинуть після розмноження, японські зелені силіди дотримуються іншого підходу. У них на кінці хвоста розвивається частина, яка називається столоном, яка з часом від’єднується і пливе, щоб знайти представників протилежної статі для спаровування. Столон — це не просто хвіст, а цілком сформована істота з власним мозком, очима, вусиками та статевими органами. Однак йому не вистачає функціонуючої ротової порожнини або травної системи, оскільки його єдина мета — виробляти яйцеклітини або сперму перед його швидкою загибеллю.

Дослідники, які брали участь у дослідженні, були особливо заінтриговані експресією генів Hox у столоні. Спочатку вони очікували, що експресія генів буде віддзеркалювати експресію вихідного організму, причому гени для голови, середньої частини та хвоста будуть експресуватися в тих самих позиціях. Однак вони виявили, що столон складається виключно з голови та хвоста без середньої частини. Механізм від’єднання столона ще не повністю вивчений, але вважається, що він відламується під час звивистих рухів.

Коли столон вирушає на пошуки партнера у товщі води, черв'як, що залишився, починає рости крихітну бруньку, яка з часом замінює втрачений хвіст. Цей пружний хробак продовжує своє існування, харчуючись і вирощуючи ще один знімний приклад для майбутнього розмноження. Унікальна репродуктивна стратегія цих морських черв’яків відкриває захоплюючий погляд на різноманітні та винахідливі методи, які організми використовують для виживання та розмноження у своєму середовищі.