Нове розуміння адгезії льоду на поверхнях

Накопичення льоду може становити серйозну небезпеку для різних галузей промисловості, включаючи авіацію та судноплавство. Видалення льоду з поверхонь є складним і енергоємним, тому дослідники почали досліджувати розробку матеріалів для пасивного видалення льоду. У той час як попередні дослідження були зосереджені на льоду, кристалізованому з чистої води, нещодавнє дослідження Університету Іллінойсу в Чикаго заглибилося в вплив домішок, які зазвичай зустрічаються в природній воді, на адгезію льоду до звичайних конструкційних матеріалів.

У лабораторії вчені досліджували лід, утворений різними концентраціями домішок, таких як сіль, поверхнево-активна речовина та розчинник. Дивно, але вони виявили, що забруднений лід був менш липким, ніж лід, виготовлений із чистої води, за певних умов. Це зниження адгезії пояснюється явищем, яке називається квазірідким шаром, який утворюється, коли лід контактує з твердою речовиною.

Квазірідинний шар, розташований поблизу твердої поверхні, має рідиноподібні властивості, які впливають на міцність зчеплення льоду. Аналіз цього шару за допомогою експериментів є складним завданням. Тим не менш, дослідники використовували моделювання молекулярної динаміки, щоб вивчити, як домішки впливають на його характеристики. Вони виявили, що домішки видаляються з льоду через процеси заморожування та осушення, що призводить до утворення рідкого шару, який збільшує гладкість поверхні льоду.

Цікаво, що дослідження також пролило світло на проблеми, з якими стикаються кораблі в арктичних регіонах. Незважаючи на наявність низьких концентрацій солі в солоній воді, утворення льоду може бути проблематичним. Швидкість замерзання води впливає на міграцію забруднювачів, причому повільніше замерзання дозволяє домішкам накопичуватися на межі лід-тверда речовина, що призводить до більшої адгезії. Однак, коли замерзання відбувається швидко, домішки ізолюються або видаляються, утворюючи чистіший і міцніший лід, який менше прилипає до поверхні.

Це дослідження знаменує собою початок глибшого дослідження адгезії нечистого льоду, що має наслідки для різних областей. Отримані дані дають цінну інформацію про поведінку льоду на поверхнях і відкривають нові шляхи для досліджень та інновацій.

Питання та відповіді:

З: Чому видалити лід із поверхонь складно?

A: Лід міцно прилипає до більшості поверхонь, що робить його видалення ризикованим і енергоємним.

З: Що досліджував Університет Іллінойсу в Чикаго?

A: Дослідження вивчало вплив домішок, які зазвичай містяться в природній воді, на адгезію льоду до звичайних конструкційних матеріалів.

З: Що таке квазірідкий шар?

Відповідь: квазірідкий шар — це унікальна структура, яка утворюється, коли лід зустрічається з твердою речовиною, яка має властивості рідини.

З: Як домішки вплинули на адгезію льоду?

Відповідь: Домішки були видалені з льоду через процеси заморожування та дренування, що призвело до утворення рідкого шару, який збільшив слизькість льоду.

З: Чому кораблі в арктичних регіонах все ще можуть боротися з утворенням льоду, незважаючи на низьку концентрацію солі?

A: Повільніше заморожування дозволяє домішкам накопичуватися на межі лід-тверда речовина, що призводить до більшої адгезії. Швидке заморожування ізолює або видаляє домішки, що призводить до отримання чистішого та міцнішого льоду, який менше прилипає до поверхні.