Новий матеріал із непорушними властивостями може зробити революцію в інженерних додатках

У революційному відкритті міжнародна група вчених представила революційну речовину, яка може перевершити алмази за твердістю. Команда під керівництвом дослідників з Центру науки в екстремальних умовах Единбурзького університету разом із експертами з Університету Байройта та Університету Лінчепінгу нарешті розгадала головоломку, яка спантеличила вчених десятиліттями.

Речовина, відома як нітриди вуглецю, була створена шляхом піддавання прекурсорів вуглецю та азоту екстремальному нагріванню та тиску. Перевершуючи навіть кубічний нітрид бору, який наразі є другим найтвердішим матеріалом після алмазу, нітриди вуглецю виявилися неймовірно стійкими.

Дослідники прагнули використати потенціал нітридів вуглецю з 1980-х років, головним чином завдяки їхнім винятковим властивостям, зокрема високій стійкості до тепла. Однак, незважаючи на понад три десятиліття досліджень і незліченну кількість спроб створити цей матеріал, достовірні результати були отримані лише нещодавно.

Прорив стався, коли дослідницька група піддала різні прекурсори вуглецевого азоту екстремальним умовам, поєднуючи тиск у діапазоні від 70 до 135 гігапаскалів із температурою понад 1,500 градусів за Цельсієм. Щоб визначити атомну структуру отриманих сполук, команда використовувала інтенсивні рентгенівські промені на прискорювачах частинок, розташованих у Франції, Німеччині та Сполучених Штатах.

Примітно, що вчені ідентифікували три сполуки нітриду вуглецю, які демонстрували властивості, схожі на алмаз, навіть при поверненні до нормальних умов тиску та температури. Подальші розрахунки та експерименти виявили додаткові властивості, зокрема фотолюмінесценцію та високу щільність енергії, які дозволяють зберігати значну енергію в невеликій масі.

Потенційне застосування цих ультранестисливих нітридів вуглецю є широким і позиціонує їх як можливі найкращі інженерні матеріали, конкуруючи з алмазами. Вони привернули увагу як дослідників, так і професіоналів галузі, оскільки могли революціонізувати різні галузі, від будівництва та виробництва до електроніки та зберігання енергії.

Доктор Домінік Ланіель, науковий співробітник Future Leaders в Единбурзькому університеті, висловив захоплення відкриттям, заявивши: «Ці матеріали сильно стимулюють подолання розриву між синтезом матеріалів під високим тиском і промисловим застосуванням». Доктор Флоріан Трибель, доцент Університету Лінчепінгу, також підкреслив важливість знахідки, заявивши: «Ми твердо віримо, що це спільне дослідження відкриє нові можливості для цієї галузі».

Цей прорив у створенні нітридів вуглецю відкриває нову еру матеріалознавства та інженерії, пропонуючи зазирнути в майбутнє, де неймовірно тверді та пружні матеріали можна буде використовувати способами, які раніше не вважалися можливими. У міру подальшого прогресу збільшується потенціал для практичного застосування та промислової масштабованості, прокладаючи шлях для нової хвилі технологічних інновацій.