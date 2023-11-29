Нове дослідження показує, що глобальні океани більш вразливі, ніж вважалося раніше

Нещодавнє дослідження, проведене міжнародною командою вчених, включаючи дослідників з Трініті-коледжу Дубліна, показало, що глобальні океани можуть перебувати в більш крихкому стані, ніж здавалося раніше. Дослідження, опубліковане в престижному журналі Nature Geosciences, показує, що поточні рівні деоксигенації дуже схожі на ті, які спричинили одне з найбільших масових вимирань в історії.

Дослідження було зосереджено на тріасово-юрському масовому вимиранні, головній події, яка сталася приблизно 200 мільйонів років тому. Аналізуючи хімічні дані стародавніх родовищ аргілліту в Північній Ірландії та Німеччині, дослідники змогли встановити зв’язок між деоксигенацією в мілководних морських середовищах і підвищеним рівнем вимирання за цей час.

Цікаво, що команда виявила, що глобальний масштаб екстремальної деоксигенації під час тріасово-юрського масового вимирання був порівнянним із сучасними умовами. Цей висновок вказує на те, що, навіть коли деоксигенація обмежена за масштабом, вона все одно може спровокувати широкомасштабний колапс екосистеми та вимирання.

Доктор Міха Рул, доцент Школи природничих наук Трініті та член дослідницької групи, підкреслив важливість розуміння впливу змін навколишнього середовища на морські екосистеми. Він пояснив, що навіть локалізовані збурення на краях континентів можуть мати каскадний вплив на глобальні морські екосистеми, роблячи їх вразливими до колапсу.

Це дослідження підкреслює важливість оцінки стабільності сучасних екосистем, особливо в світлі прогнозів, які вказують на значне збільшення дезоксигенації моря через глобальне потепління та стік поживних речовин з континентів.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке деоксигенація?

A: Деоксигенація означає зниження рівня кисню в морському середовищі, що може мати шкідливий вплив на морські екосистеми та призвести до вимирання видів.

З: Що таке тріасово-юрське масове вимирання?

Відповідь: Тріасово-юрське масове вимирання було великою подією близько 200 мільйонів років тому, що призвело до колапсу глобальних екосистем і вимирання багатьох видів.

З: Що таке родовища аргілліту?

В: Аргілітові відкладення – це осадові породи, які складаються переважно з дрібнозернистих частинок мулу. Вони можуть надати цінну інформацію про минулі екологічні умови.

З: Як це дослідження сприяє нашому розумінню стабільності екосистеми?

В: Це дослідження демонструє, що навіть локальні порушення можуть мати далекосяжні наслідки для глобальних морських екосистем. Він підкреслює важливість оцінки стабільності екосистеми в умовах змін навколишнього середовища.